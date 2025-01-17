ميلانيتش: سعيد بتدريب الوحدة أحد أفضل أندية الإمارات  

أبدى مدرب نادي الوحدة، السلوفيني داركو ميلانيتش، سعادته بتوليه تدريب «العنابي»، مؤكداً أن تأخره في مهمته بعدم توليه تدريب الفريق، منذ بداية الموسم، لا يعني أنه لن يقاتل على تحقيق الانتصارات في دوري أدنوك للمحترفين.

وقال ميلانيتش، الذي قاد الوحدة حتى الآن في أربع مباريات هذا الموسم، لـ«الإمارات اليوم» إنه يعلم حجم صعوبة مهمته مع فريق الوحدة، مبيناً: «سعيد بحصولي على فرصة تدريب الوحدة الذي يُعد من أفضل الأندية في الدولة، ومن جانبي أرغب في تحقيق أفضل نتائج ممكنة مع الفريق».

وأضاف: «عدم قيادة الفريق منذ بداية الموسم بالتأكيد يختلف عن بدء فترة الإعداد ومعايشة الفريق في جميع الأوقات، لكن ذلك في الوقت نفسه لا يعني أن الفريق لن يقاتل في جميع المباريات التي سيخوضها حتى نهاية الموسم».

أمّا بالنسبة لبدايته مع الوحدة، قال: «الفريق غادر كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الشارقة، بينما في الدوري حققنا الفوز على دبا الحصن وتعادلنا مع الجزيرة، إذ بالتأكيد كنت أتمنّى أن نحقق نتائج أفضل من التي حققها الفريق، لكننا سنعمل على تحسين أداء اللاعبين في الفترة المقبلة».

وتابع: «في المباراة الماضية أمام الجزيرة قدمنا مستوى جيداً، ورغم عدم تحقيقنا الفوز الذي كنا نسعى إليه لعبنا أمام منافس جيد جداً، ومباريات (الديربي) لها طابع خاص، ومن الصعب التوقع بشأن مردود كل فريق، حيث إن هذه المباريات تحسمها بعض التفاصيل الصغيرة».

وواصل حديثه: «راضٍ عن أداء اللاعبين بشكل عام، إذ صنعنا العديد من الفرص، لكننا لم نحرز أهدافاً، وسنعمل على علاج السلبيات في المباريات المقبلة».

ورداً على سؤال حول صعوبة منافسة الوحدة على لقب الدوري، قال: «نحتل حالياً المركز الثالث، وبشكل عام المنافسة على لقب الدوري صعبة في جميع الأحوال، والأهم بالنسبة لنا أن نقدّم كل ما لدينا، وأن يعود الفريق إلى الانتصارات بداية من المباراة المقبلة، وأن نلعب كل مباراة بشكل منفصل وبتركيز كبير».

وعلق المدرب السلوفيني على أبرز التفاصيل التي طلبها من إدارة النادي، وإمكانية التعاقد مع صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية، وقال: «أتحدث مع إدارة النادي بشكل يومي حول كل شيء وجميع التفاصيل التي تخص فريق الكرة، ونعمل على أن يتحسن أداء اللاعبين وأن نظهر بشكل أفضل في النصف الثاني من الموسم».

وأردف: «لن ندخر جهداً في تقديم كل ما لدينا، سنركز حالياً في مباراتنا المقبلة أمام الوكرة في كأس التحدي الإماراتي القطري، إذ إنها لن تكون مباراة سهلة، ونسعى إلى تحقيق الفوز ونيل اللقب، ليحصل الفريق على دفعة معنوية جيدة قبل العودة إلى خوض مباريات الدوري».

ويمتلك المدرب السلوفيني، البالغ من العمر (57 عاماً)، خبرات كبيرة في الملاعب، حيث سبق له التدريب في دوريات عالمية عدة مثل الدوري الإنجليزي، وأشرف على قيادة ليدز يونايتد، إضافة إلى فرق ودوريات عدة أخرى، مثل النمسا وقبرص وسلوفينيا.

في المقابل، خاض أول تجربة له خارج الدوريات الأوروبية، بتوليه تدريب نادي بني ياس في موسم 2023-2024، حيث حقق مع الفريق المركز الـ11 في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما فاز في سبع مباريات وتعادل في خمس، وخسر في 14 مباراة، وخرج من الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بخسارته أمام الجزيرة بركلات الترجيح، كما ودّع كأس رئيس الدولة من دور الـ16 بخسارته أمام شباب الأهلي.