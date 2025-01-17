3000 مشارك في بطولة دبي الدولية للألعاب المائية

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم «بطولة دبي الدولية للألعاب المائية» خلال الفترة من 21 مارس إلى 21 أبريل 2025، في مجمع حمدان الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة وعدد من الأكاديميات المحلية، ويشارك فيها أكثر من 3000 رياضي ورياضية من 40 دولة من مختلف قارات العالم، وتشمل خمس ألعاب رياضية مائية هي: الغطس، وكرة الماء، والسباحة الفنية، والسباحة في المياه المفتوحة، والسباحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله كل من رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للسباحة، عبدالله الوهيبي، ومدير مجمع حمدان الرياضي، عبدالله شهداد، كما تحدث فيه ممثلو الأكاديميات المشاركة في التنظيم: عمر الحمادي من أكاديمية هامر سبورتس المنظمة لبطولة السباحة في المياه المفتوحة، وعبدالرحمن المرشدي من أكاديمية أبيس سبورتس، المنظمة لبطولة السباحة، ومارك بولرويل من أكاديمية دبي كاميلز المنظمة لبطولة كرة الماء، وتوم روبرتس من أكاديمية دو دايف المنظمة لبطولة الغطس، وداريا من أكاديمية دوبليد سبورتس المنظمة لبطولة السباحة الفنية.

وقال عبدالله شهداد: «سعداء بالإقبال الكبير على المشاركة، حيث وصل عدد المشاركين لأكثر من 3000 سبّاح وسبّاحة من 40 دولة، من بينهم 1200 مشارك من خارج الدولة أي بنسبة 40% من إجمالي عدد المشاركين، يتنافسون في خمس ألعاب رياضية مائية على مدار خمسة أسابيع، ونتوقع أن تشهد هذه البطولة نجاحاً كبيراً وتسهم في تعزيز التنافسية في مختلف الرياضات المائية في الدولة، وستشهد تنوعاً كبيراً في المستويات، حيث يشارك عدد كبير من الفرق والأندية الدولية من مختلف القارات، وتُعد هذه البطولة فرصة مناسبة للرياضيين المحليين للاحتكاك مع مختلف المدارس الدولية وستسهم في تطوير الجوانب الفنية، وستسفر أيضاً عن استقطاب واكتشاف العديد من الموهوبين الرياضيين من داخل الدولة وخارجها».

وتابع: «تأتي هذه البطولة من بين 58 فعالية رياضية دولية ومحلية متنوّعة تُقام في مجمع حمدان الرياضي سنوياً، تشمل 28 لعبة رياضية أولمبية وغير أولمبية، إلى جانب الفعاليات المجتمعية العديدة والمعسكرات التدريبية للفرق والمنتخبات والأبطال الأولمبيين الذين يختارون مجمع حمدان ليكون مقراً لتدريباتهم استعداداً لكبرى البطولات».

. %40 من السباحين والسباحات المشاركين من فِرَق وأندية من خارج الدولة.