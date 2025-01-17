«غلف أف سي» يقيل مدربه عبدالغني نوح.. ويبحث عن بديل

أعلن نادي «غلف أف سي» عن إنهاء تعاقده مع مدرب الفريق الأول، عبدالغني نوح، بسبب تراجع النتائج، والبحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى «الهواة».

ويحتل الفريق حالياً المركز الـ13 المؤدي للهبوط للدرجة الثانية، برصيد ست نقاط جمعها من فوز في مباراة واحدة وثلاثة تعادلات مقابل سبع خسائر، واستقبل 30 هدفاً. وتُعد إقالة المدرب عبدالغني نوح هي الثانية خلال 24 ساعة على مستوى الدوري، بعد إقالة نادي دبا للمدرب الدكتور عبدالله مسفر، وهي السادسة لمدربين في الموسم الحالي.