جارديم: لاعبو العين لم يحترموا شعار النادي

انتقد مدرب العين، البرتغالي ليوناردو جارديم، لاعبو العين عقب الخسارة الكبيرة التي مُنى بها فريقه أمام عجمان، 2-4، أكس، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال المدرب في تصريحات صحافية بعد المباراة: «بعضا من لاعبي العين لم يحترموا شعار النادي، كما لم يحترموا كرة القدم أيضا، لقد منحوا عجمان فوزا مستحقا علينا».

وأضاف: «اللاعبون تفرغوا للحديث مع حكم مباراة عجمان طوال الوقت، لقد كان تركيزهم منصبا نحوه أكثر مما كان منصبا على اللعب، تحدثت معهم بين شوطي المباراة، وطلبت منهم أن يصفوا أذهانهم ويلعبوا من أجل النقاط الثلاث، ولكن للأسف لم تكن هناك استجابة وتلقينا بطاقة حمراء في بداية الشوط الثاني لنُكمل اللقاء بـ10 لاعبين».

وأشار: «للأسف فقدنا ثماني نقاط في أخر ثلاث مباريات وهذا أمر يدعوا للأسف، وشيء غير مرضى على الاطلاق، في مباراتي الشارقة وشباب الأهلي صنعنا أكثر من 10 فرص للتسجيل وكنا الطرف الأفضل في المباراتين وكان يوجد شخصية لنا على أرض الميدان، توقعت من اللاعبين أن يستمروا على نفس المستوى أمام عجمان، ولكن هذا الشيء لم يتحقق وافتقدنا التركيز وعقلية الفوز».

وتابع: «لقد ابتعدنا بتلك الخسارة عن المنافسة على لقب الدوري، والان أصبحنا مطالبين بأن نُغير العقلية والأسلوب، العين ناد كبير لا يستحق ولا يليق به أن يكون في هذا المركز الذي يتواجد فيه (السادس) ويحقق فقط 19 نقطة من 12 مباراة، جمهورنا الكبير كان يستحق أكثر من ذلك بكثير».

وأكمل: «سنحاول أن نتحسن إلى لأفضل في الفترة المقبلة، حينما اتيت كان الفريق في المركز الثامن، وتقدمنا في بعض الأوقات إلى مراكز جيدة، هناك إيجابيات كثيرة حدثت في الفترة الماضية بعيدا عن النتائج، ولكن يجب علينا أن نستمر في المحاولات لنستعيد مكاننا الطبيعي».