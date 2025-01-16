اكتمال «مربع الذهب» في كأس اليد

تأهلت فرق الشارقة والنصر ومليحة إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد لكرة اليد، بعد نجاحها في تخطي عقبة الدور ربع النهائي، أول من أمس، وسجلت مبارياته فوز «الملك» على الوصل بنتيجة (29-20)، والنصر على دبا الحصن (27-19)، ومليحة على الوحدة (28-19).

والتحقت الأندية الثلاثة بفريق شباب الأهلي، الذي ضمن تأهله مبكراً بإنهائه الدور التمهيدي الذي أسدل الستار عليه، السبت الماضي، في صدارة مجموعته الأولى التي ضمت مليحة، ودبا الحصن، والوصل، فيما اقتصرت المجموعة الثانية على ثلاثة أندية، اضطرت جميعها، وفق نظام البطولة، إلى خوض الدور ربع النهائي، في مجموعة اعتلى صدارتها فريق الشارقة على حساب النصر والوحدة في ختام التمهيدي.

ويلتقي شباب الأهلي، بعد غد، في «المربع الذهبي» مع فريق مليحة، في لقاء يقام على صالة الشيخ راشد بن حمدان في نادي النصر، على أن تحتضن صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي مواجهة الشارقة والنصر، مع العلم أن النهائي تقرر إقامته في 27 مارس لتحديد هوية البطل.

على صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، فرض الشارقة أفضليته على مراحل لقاء الوصل، بعد شوط أول أنهاه «الملك» متقدماً بنتيجة (15-10)، قبل أن يكمل المهمة بتوسيع الفارق، وحسم المباراة لمصلحته (29-20).

واحتضنت صالة نادي الشارقة لقاء النصر ودبا الحصن، وعرف من خلاله «العميد» كيفية إنهاء الشوط الأول لمصلحته (13-7)، وتأكيد تفوقه في الشوط الثاني نحو الخروج فائزاً بالمباراة (27-19).

ولم يجد مليحة على صالة ناديه صعوبة في حسم بطاقة التأهل على حساب الوحدة، بعد أن أنهى مليحة الشوط الأول متفوقاً بفارق كبير وبنتيجة (16-7)، والحفاظ على الوتيرة ذاتها خلال الشوط الثاني نحو تأكيد الفوز بواقع (28-19).

. 27 مارس المقبل موعد المباراة النهائية لتحديد هوية البطل.