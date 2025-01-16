أحمد عبدالله: أهدافي مع العين 124 وليست 117.. ولدي ما يثبت

أكد أسطورة نادي العين وحامل الرقم القياسي في عدد الأهداف مع الفريق في بطولة الدوري، المهاجم السابق أحمد عبدالله، الملقب بـ«غزال العين»، أنه سجل خلال مسيرته مع «الزعيم» 124 هدفاً وليست 117 كما يُتداول، وأشار إلى أنه يتمنّى كل التوفيق للمهاجم الحالي للفريق، التوغولي لابا كودجو، الذي يمتلك في رصيده 113 هدفاً ويحتل المركز الثاني في القائمة، لكنه شدّد على أن كودجو بحاجة إلى تسجيل 11 هدفاً آخر ليعادل رقمه، وليس خمسة فقط كما يُشاع.

وأوضح أحمد عبدالله، الذي يعمل عضواً في الجهاز الفني لفريق العين منذ اعتزاله، لـ«الإمارات اليوم»، أن حصيلة الأهداف التي سجلها خلال مسيرته تبلغ 124 هدفاً، مشيراً إلى أنه يحتفظ بدفتر يوثّق فيه الأهداف التي أحرزها منذ بداية مسيرته وحتى آخر هدف سجله في مرمى الشارقة عام 1994.

ورداً على سؤال حول كيفية حسم الجدل بشأن فارق الأهداف، بيّن الرقم الذي يذكره والرقم المسجل في السجلات الرسمية، بما في ذلك الموقع الرسمي لنادي العين، قال أحمد عبدالله: «كما ذكرت لديّ دفتر يحتوي على جميع الأهداف التي سجلتها، ومع ذلك فإن إثبات الرقم الحقيقي يتطلب تدخل اتحاد الكرة».

وأظهر «غزال العين» دعمه الكامل للمهاجم لابا كودجو للاستمرار في تسجيل الأهداف، حتى لو كان ذلك يعني كسر رقمه التاريخي، قائلاً: «صحيح أن عدد أهدافه قريب من رقمي، لكنني أتمنى له كل التوفيق، لابا كودجو مهاجم رائع، وبالتأكيد عليه أن يواصل إحراز الأهداف».

وأشار الهداف التاريخي للفريق إلى فخره بأن رقمه القياسي ظل صامداً لمدة 31 عاماً، منذ أن سجل أول أهدافه في عام 1978 وحتى آخر هدف أحرزه عام 1994. وأضاف: «اختتمتُ مسيرتي التهديفية في شباك الشارقة عام 1994، واعتزلت في العام التالي 1995، هذا يعني أنني ابتعدت عن الملاعب منذ أكثر من ثلاثة عقود».

وبحسب السجلات الرسمية، وتحديداً الموقع الرسمي لنادي العين، فإن لابا كودجو يحتاج إلى تسجيل أربعة أهداف فقط لمعادلة عدد أهداف «غزال العين»، وخمسة أهداف للانفراد بلقب الهداف التاريخي للفريق، ويمتلك كودجو في رصيده 113 هدفاً بقميص «الزعيم»، منذ انضمامه إلى العين قادماً من نادي نهضة بركان المغربي في عام 2019، لكنه لا يمر بأفضل مستوياته حالياً، إذ عانده الحظ في عدد من الفرص خلال آخر مباراتين أمام الشارقة وشباب الأهلي، كما أهدر ركلة جزاء أمام شباب الأهلي، لكنه سجل هدفاً، أمس، في مباراة العين وعجمان التي خسرها العين 2-4.

وسجل النجم التوغولي (32 عاماً) في موسمه الأول 19 هدفاً، وفي الموسم الثاني 13 هدفاً، وفي الثالث 26 هدفاً، وفي الرابع 28 هدفاً، وفي الخامس 12 هدفاً، بينما يتصدر قائمة الهدافين في الموسم الحالي بـ15 هدفاً حتى الآن، مع بقاء 14 مباراة للفريق حتى نهاية الموسم.

وفي حال تمكّن لابا كودجو من كسر الرقم التاريخي لأحمد عبدالله، الذي صمد لأكثر من ثلاثة عقود، فإنه سيحتفظ باللقب لفترة طويلة، نظراً إلى الفارق الكبير بينه وبين أقرب اللاعبين الموجودين حالياً في قائمة الهدافين، وهو اللاعب المغربي سفيان رحيمي، الذي يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق برصيد 31 هدفاً، يليه المدافع بندر الأحبابي بـ22 هدفاً.

أحمد عبدالله:

. فخور بأن رقمي القياسي في عدد الأهداف ظل صامداً لمدة 31 عاماً.

. أحتفظ بدفتر يوثّق الأهداف التي سجلتها طوال مسيرتي في الملاعب.

. سجلت أول هدف عام 1978، وآخر هدف كان في مرمى الشارقة عام 1994.