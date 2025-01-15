العين وعجمان.. مباراة مداواة الجراح

يحلّ العين ضيفاً ثقيلاً على عجمان عند الساعة 17:05 من مساء اليوم، ضمن المرحلة 12 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مواجهة يسعى الفريقان لمداواة جراحهما، في أعقاب النتائج السلبية التي تعرضا لها في الجولات الماضية.

ويعيش نادي العين، حامل لقب كأس آسيا وممثل الإمارات في كأس العالم للأندية 2025، فترة من التراجع الملحوظ في نتائجه خلال الموسم الحالي، فرضت الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء الأداء المتذبذب للفريق الذي كان يوصف بأنه آلة انتصارات لا تعرف التوقف.

وفوّت الزعيم فرصة مثالية للعودة من الباب الكبير للمنافسة على لقب الدوري، بعدما أهدر خمس نقاط متتالية على ملعبه وبين جماهيره أمام فريقَي الصدارة في آخر مباراتين، فتعادل مع الشارقة من دون أهداف في الجولة 11، وخسر من شباب الأهلي بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة، أقيمت الأسبوع الماضي، ليتراجع خطوات كبيرة للوراء بتواجده في المركز السادس برصيد 19 نقطة، متخلفاً بفارق 12 نقطة عن الشارقة صاحب الصدارة.

ورغم وجود مهاجمين بارزين، مثل سفيان رحيمي ولابا كودجو، فإن الفريق لم يتمكن من زيارة شباك المنافسين في آخر مباراتين في سابقة تحدث للمرة الأولى هذا الموسم، ورغم التحسن الكبير الذي طرأ على أداء العين بعد تولى المدرب البرتغالي جارديم مقاليد القيادة الفنية، سواء على صعيد الاستحواذ على الكرة أو تماسك المنظومة الدفاعية، فإن ذلك أثر بصورة كبيرة على الجانب الهجومي الذي لم يكن في أفضل أحواله خصوصاً أمام فرق الصدارة.

وتبدو مواجهة عجمان فرصة كبيرة أمام العين لمصالحة جماهيره والتقدم في جدول الدوري، إذ سيرفع الفوز رصيده للنقطة 22 متفوقاً على الجزيرة صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

في المقابل سيدخل عجمان المواجهة وهو ليس في أفضل أحواله في الفترة الأخيرة، بعدما خسر من كلباء 2-3، ليتراجع إلى المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

وعانى البرتقالي هذا الموسم ضعف مردود لاعبيه الأجانب رغم التدعيمات التي قامت بها الإدارة بجلب عدد كبير من اللاعبين الأجانب والمقيمين، إلا أنهم لم يقنعوا المدرب الصربي غوران الذي أبقى على عدد غير قليل منهم خارج التشكيلة الأساسية، مثل هيكل الشخاوي وعبدالحميد صابري ومحمد سبول وأنس مطيطش وفرج بن نجيمة.

ومنذ انطلاق دوري المحترفين التقى عجمان مع العين في 24 مباراة، وكانت الكفة لصالح العين الذي فاز في 20 مواجهة، فيما فاز عجمان مرة واحدة، وتعادلا ثلاث مرات.