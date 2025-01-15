الانتقالات «الشتوية» تنطلق اليوم.. 5 أندية بحاجة إلى تغييرات كبيرة

تنطلق في اتحاد كرة القدم، اعتباراً من اليوم وحتى 11 من فبراير المقبل، فترة الانتقالات الثانية «الشتوية» للاعبين المحليين والأجانب، التي تسعى خلالها الأندية إلى دعم صفوفها بلاعبين جدد، مع توقعات بأن تشمل التغييرات الواسعة خمسة فرق، تشمل العين والوصل المنافسين على مراكز متقدمة، إضافة إلى العروبة ودبا الحصن والبطائح المتنافسة في القاع.

لكن وكيل اللاعبين، وليد الشامسي، اعتبر أن أغلب أندية دوري أدنوك للمحترفين الـ14 بحاجة إلى دعم صفوفها بنسب متفاوتة ووفق طموحات كل نادٍ ومكانه في المنافسة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «بشكل عام، وخلال سوق الانتقالات الشتوية التي تنطلق اليوم، فإنه باستثناء العين الذي يحتاج إلى تبديل عدد كبير من اللاعبين فإنه بالنسبة لبقية الأندية مثل بني ياس وعجمان بحاجة أيضاً إلى استقطاب من ثلاثة إلى أربعة لاعبين جدد في حال أرادت إحداث تغييرات في الدور الثاني للدوري، بينما فرق المراكز الأخيرة بحاحة إلى عمل كبير وتغييرات جذرية مثل فريق العروبة صاحب المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط ووضعه صعب جداً، كونه فاز في مباراة واحدة فقط من أصل 12 مباراة خاضها، وكذلك الحال بالنسبة لدبا الحصن صاحب المركز قبل الأخير وله ست نقاط فقط، وأيضاً البطائح في المركز الـ12 بثماني نقاط».

وأضاف: «بالنسبة للشارقة متصدر الدوري برصيد 31 نقطة، فإن أوضاعه تُعدّ جيدة والفريق يضم عناصر ونوعية لاعبين جيدين مثل كايو لوكاس ولوان بيريرا وماركوس ميلوني وشاهين عبدالرحمن والحارس عادل الحوسني وكذلك البرازيلي جويلهرم (بيرو)، والفريق بشكل عام يؤدي بصورة جيدة لكنه بحاجة إلى لاعب واحد فقط لمساعدة خط الهجوم، وذلك مكان اللاعب باكو ألكاسير في حال رحيله».

وتابع الشامسي: «على صعيد شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، فقد ظهر هذا الموسم بصورة جيدة جداً ويمتلك لاعبين مميزين، إذ إن هناك اللاعبين المميزين سردار آزمون ولوكا وفيدريكو كارتابيا وغيرهم من العناصر المميّزة، كما أن الفريق يمتلك لاعبين مقيمين ممتازين، وقد يكون شباب الأهلي بحاجة إلى لاعب واحد فقط، أمام بالنسبة للوحدة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة فهو يسير بشكل جيد ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين، مثل عمر خريبين وغيره، لكنه بحاجة إلى استقطاب أكثر من لاعب في أكثر من مركز».

وعلى صعيد فريق النصر صاحب المركز الرابع بـ22 نقطة، قال الشامسي إن «لديه عناصر جيدة مثل علي مبخوت وعادل تعرابت وكوستين أمزار ومروان أزرقان إلا أنه بحاجة أيضاً إلى استقطاب مجموعة كبيرة من اللاعبين وبحاجة إلى عمل كبير من قبل المدرب».

واسترسل الشامسي: «فريق الجزيرة صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة فهو كذلك يضم لاعبين جيدين لكنه أيضاً بحاجة إلى بعض التغييرات، وبالنسبة لفريق العين السادس فهو يضم لاعبين مميزين مثل سفيان رحيمي ولابا كودجو وماتيوس وإريك، لكنه بحاجة إلى تغييرات كثيرة، بحيث لا تقل عن تغيير من ثلاثة إلى أربعة لاعبين في حال أراد العودة إلى المواجهة من جديد كبطل وحالياً الفريق يعتمد كثيراً على اللاعبين المقيمين لكن أغلبهم لم يصنعوا الفارق».

وأكمل: «بالنسبة لفريق الوصل حامل اللقب وصاحب المركز السابع حتى الآن برصيد 17 نقطة فإن ظروفه صعبة هذا الموسم»، مشيراً إلى وجود فرق تبدو أوضاعها جيدة، لكنها بحاجة إلى بعض التغييرات في صفوفها، بدءاً من اتحاد كلباء صاحب المركز الثامن برصيد 17 نقطة وكذلك خورفكان التاسع 14 نقطة وعجمان العاشر برصيد 10 نقاط وبني ياس صاحب المركز الـ11.