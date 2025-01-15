برشلونة يخسر خدمات مارتينيس 4 أسابيع

سيغيب مدافع برشلونة، إينييغو مارتينيس، نحو أربعة أسابيع عن الملاعب، بعد أن أظهرت الفحوص التي خضع لها وجود إصابة في عضلة الفخذ اليمنى، وفق ما أفاد الموقع الرسمي للنادي الكاتالوني، وتعرض مارتينيس للإصابة خلال الفوز الكاسح على ريال مدريد (5-2) في نهائي كأس السوبر الإسبانية في السعودية، حيث أُجبر المدافع على الخروج في الدقيقة (28) من المباراة التي أقيمت في جدة، وحلّ بدلاً منه الأوروغوياني رونالد أراوخو، وخاض ابن الـ33 عاماً مباراته الـ27 ضمن التشكيلة الأساسية للبلاوغرانا هذا الموسم، وهو ما يظهر أهميته المتنامية في تركيبة المدرب الألماني هانزي فليك، كما أنّ اللقب الذي أحرزه العملاق الكاتالوني، الأسبوع الماضي، كان الأول لمارتينيس.