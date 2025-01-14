«تمساح السباحة الإماراتية» يحرز 8 ذهبيات في يومين

عاد سباح المنتخب الوطني، سالم غالب، الملقب بـ«تمساح السباحة الإماراتية»، إلى التألق من جديد بإحرازه ثماني ميداليات ذهبية في بطولة كأس السباحة، التي أقيمت بمجمع حمدان الرياضي، على مدار يومين، بعدما غاب عن البطولات في الفترة الماضية لالتحاقه بالخدمة الوطنية.

ونظم اتحاد السباحة كأس السباحة بالتعاون مع أكاديمية كل النجوم، بمشاركة 800 سباح وسبّاحة من 30 نادياً حكومياً وأكاديمية خاصة، إضافة إلى مشاركة أكاديميات من الكويت والسعودية.

من جهته، أكد مدرب المنتخب الوطني، مروان الحتاوي، أن «ظهور سالم غالب بقوة يؤكد رغبته في العودة السريعة إلى مستواه وأرقامه القوية التي حققها ويبحث عن الاستمرار والتقدم حتى يحقق حلمه بالوصول إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028».

وقال الحتاوي لـ«الإمارات اليوم»: «سالم من السباحين الكبار القادرين على العودة إلى مستواه بسرعة وأرقامه التي حققها، وكانت له مشاركة إيجابية في بطولة العالم للسباحة التي أقيمت في المجر، الشهر الماضي، وقدم فيها أداء قوياً، كما نجح في السيطرة على سباقات كأس السباحة الرابعة التي أقيمت في دبي بتحقيق ثماني ميداليات منها ست ميداليات فردية، وميداليتان في التتابع، ليفوز بجائزة أفضل سباح في فئة الكبار خلال البطولة»، وأضاف: «شهدت البطولة مشاركة سباحي المنتخب الوطني، وكانت منافسات واحتكاكات قوية للسباحين بوجود كل الأندية الحكومية المشاركة مع السباحين من مختلف الفرق، ما يعطي البطولة والسباحين قوة الاحتكاك والاستعداد للبطولات المقبلة التي سيشارك فيها المنتخب».