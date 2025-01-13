بَدْء العد التنازلي لمباريات السوبر الإماراتي – القطري

بدأ العد التنازلي للسوبر الإماراتي القطري، بنسخته الثانية لموسم 2024-2025، والذي ينطلق في 16 يناير الجاري ويتضمن 4 مواجهات قوية بين فرق إماراتية وقطرية.

وتنشد كل الفرق المشاركة حصد اللقب والصعود إلى منصات التتويج، وسط ترقب كبير وحضور جماهيري منتظر في المواجهات الأربع.

وفي هذا السياق، أعد كل مدير فني عدته لتلك المواجهات، باستعدادات قوية ، ورفع معدلات التركيز للدخول في أجواء الحدث الكبير المنتظر.

ويبدأ فريقا الريان، وشباب الأهلي، بطولة السوبر في المواجهة التي تقام تحت مسمى "درع التحدي"، وتجمع بين وصيف دوري أدنوك للمحترفين ووصيف دوري نجوم أريدُ، يوم 16 يناير الجاري في الدوحة على استاد أحمد بن علي في تمام الساعة السابعة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت قطر.

أما المباراة الثانية والتي ستقام تحت مسمى "كأس السوبر" فستجمع بين النصر وصيف كأس رئيس الدولة الإماراتي، ونادي قطر وصيف كأس أمير قطر في 17 يناير الجاري في دبي على ملعب استاد آل مكتوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت قطر.

أما مباراة درع السوبر فستجمع بين السد حامل لقب دوري نجوم أريدُ، والوصل بطل دوري أدنوك للمحترفين في 18 يناير الجاري بالدوحة على استاد جاسم بن حمد، في الثامنة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت قطر.

وتختتم البطولة بمباراة "كأس التحدي" بين الوحدة بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والوكرة بطل كأس قطر في 19 يناير الجاري في أبوظبي، على استاد آل نهيان في تمام الثامنة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت قطر.

وكان شباب الأهلي قد فاز بلقب درع السوبر "الإماراتي القطري" بعد تغلبه على الدحيل 2-1 في النسخة الأولى، فيما توج العربي القطري بكأس السوبر القطري الإماراتي بعد فوزه على الشارقة بهدف دون رد.