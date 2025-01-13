كلباء يقترب من «بلاي أوف» دوري الصالات

فرض فريق كلباء لكرة قدم الصالات نفسه أحد الفرق المرشحة بقوة للتأهل لمرحلة «البلاي أوف»، والمنافسة على لقب الموسم الحالي، بعد حلوله في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، مبتعداً عن أقرب منافسيه فريق «الإقامة وشؤون الأجانب دبي» بخمس نقاط، ومقترباً من البطائح «المتصدر» (32 نقطة)، وخورفكان (31 نقطة)، وتمكن كلباء من الفوز على فريق موج (12-4) ضمن الجولة الـ15، وقال مدير الفريق الأول لفريق كلباء، عبدالله النقبي، لـ«الإمارات اليوم»: «نطمح إلى مزيد من الانتصارات لضمان التأهل لمرحلة (البلاي أوف)، والبطولة لاتزال مبكرة، والمنافسة قوية لكننا بفضل جهود الجهازين الفني والإداري واللاعبين نحرص على تحقيق النجاح المرتقب بهدف الفوز بالبطولة».