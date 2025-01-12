مؤتمر صحافي للكشف عن تفاصيل بطولة كأس دبي الفضية للبولو

تعقد اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو في العاشرة من صباح اليوم الاثنين، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل النسخة الـ15 للبطولة، والكشف عن أسماء وألوان الفرق الخمسة المشاركة في الحدث المقرر الخميس المقبل.

وذكرت اللجنة المنظمةو بأن المؤتمر الصحافي سيحضره رئيس اتحاد الامارات للبولو رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة محمد الحبتور، و ممثلي الفرق المشاركة، بقاعة أبراج بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي لاند.

يذكر أن النسخة الحالية تقام بـ(هانديكاب 20 جول)، وتشهد مشاركة خمسة فرق هي فريق الامارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وفريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور .