بوتيه جيميشو يُتوج بطلا لماراثون دبي 2025

تُوج العداء الأثيوبي بوتيه جيميشو بطلاً لماراثون دبي 2025 لفئة الرجال، بينما حسمت مواطنته بيداتو هيربا سباق فئة السيدات، الذي أقيم في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وحسم بوتيه جيميشو سباق فئة الرجال، مسجلا زمنا قدره 02:04:50، بينما فازت بيداتو هيربا بعد أن أنهت المسافة المطلوبة في زمن 02:18:27.

وأقيم ماراثون دبي 2025، بمشاركة 63 عداء وعداءة من نخبة أبطال العالم أصحاب الأرقام القياسية والفائزين في أشهر ماراثونات العالم، في النسخة الـ24، تحت رعاية مجلس دبي الرياضي.

وتضمن الماراثون 3 سباقات، هي الماراثون الكلاسيكي لمسافة 42.195 كيلومتر، الذي يشارك فيه عداؤو النخبة، وسباق الـ10 كيلومترات، والسباق العائلي لمسافة 4 كيلومترات.

وبدأت السباقات وانتهت على طريق أم سقيم بالقرب من أكاديمية شرطة دبي في شارع شاطئ جميرا، مرورا ببرج العرب ومدينة جميرا.