فوز العربي والفجيرة ويونايتد في دوري الدرجة الأولى

تغلب فريق العربي على ضيفه غلف يونايتد 3-1 ضمن الجولة الـ12 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أمس، ليعزز صدارته برصيد 26 نقطة، فيما تجمد رصيد غلف يونايتد في المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

وسجل أهداف المتصدر، السنغالي محمد ديوب (6 و90+4)، وراشد عيسى (87)، ولفريق غلف يونايتد علاء مزهر (40).

وفاز الفجيرة على مضيفه مصفوت 4-3 ليصعد إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد مصفوت عند 14 نقطة في المركز السابع.

وسجل أهداف الفجيرة محمد سالم (16)، وحمد محمد (19)، والفرنسي ساندر بنبشير(71 و90+4)، وهي المباراة الرابعة التي يسجل فيها الفجيرة هدفاً قاتلاً في الثواني الأخيرة خلال الموسم الحالي، وسجل لمصفوت جوتير حيدر (76)، ومطر بدجي (83)، وجاسم النقبي (90).

وفاجأ يونايتد ضيفه الظفرة بثلاثية نظيفة حملت توقيع الهولندي كوينسي بروميس (72)، وعلي صنقور (82)، والأرجنتيني لويس توريس (87)، ليصبح رصيد يونايتد 17 نقطة في المركز السادس، ويتجمد رصيد الظفرة عند 20 نقطة في المركز الرابع.

وتعادل «مجد» مع ضيفه الجزيرة الحمراء 1-1، وسجل لأصحاب الأرض لامال والكر (76)، وللجزيرة الحمراء جمال معروف (38)، وبذلك أصبح رصيد «مجد» سبع نقاط في المركز الـ12، والجزيرة الحمراء 11 نقطة في المركز العاشر.