طواف الشارقة الدولي العاشر 24 الجاري

كشفت اللجنة العليا المنظمة للنسخة العاشرة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية عن انطلاق الحدث العالمي خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري. وراجعت تقارير الأداء للجان المختلفة وتجهيزاتها الفنية واللوجستية والإعلامية والتسويقية، وذلك خلال اجتماع تنسيقي عُقد بمقر مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة عبدالملك محمد جاني، وبحضور مدير الطواف الدكتور ياسر عمر الدوخي، والأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية.

وقال جاني في تصريحات صحافية: «تم خلال الاجتماع استعراض التحضيرات النهائية لتنظيم المؤتمر الصحافي (غداً) في جزيرة النور بالشارقة للإعلان عن تفاصيل النسخة العاشرة، كما تم اعتماد المشاركين».