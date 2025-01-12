«هاتريك» لخيول غودولفين في الأمسية السابعة لـ «كرنفال سباقات دبي»

سطرت خيول فريق «غودولفين» العالمي بإشراف المدرب شارلي آبلبي، ثلاثة ألقاب من أصل الأشواط الثمانية، لسباق الأمسية السابعة من «كرنفال سباقات دبي»، أول من أمس، على مضمار ميدان، بإجمالي جوائز بلغت 1.87 مليون درهم.

وتوج نجم فريق «غودولفين» الجواد «فيرست كونكويست» بقيادة الفارس ميكايل بارزالونا، بلقب الشوط الخامس والرئيس في الأمسية البالغة جوائزها 350 ألف درهم، بفوزه في بطولة «لورد تورث هاندي كاب»، بعدما قطع «فيرست كونكويست» خط نهاية مسار السباق الذي امتد لمسافة 1800 متر، في المركز الأول، محققاً زمناً بلغ دقيقة و46 ثانية، و72 جزءاً من الثانية، بفارق 3.8 أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد «سي هيكتور» لمالكه مليح البسطي، بإشراف المدرب جيمي أوسبورن، وقيادة الفارس باتريك دوباس.

واستهل «كريتيف ستوري» أول انتصارات فريق «غودولفين» بفوزه بلقب الشوط الثاني (مجمع الصناعات الوطنية) المخصص لفئة «التكافؤ» بمسافة 1400 متر، بعدما سجل زمناً بلغ دقيقة و22 ثانية، و68 جزءاً من الثانية، بفارق 1.6 طول عن الجواد «ذا كامدين كولت» الذي حل ثانياً، بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس وليام بيوك.

وجاءت انتصارات الشعار الأزرق الملكي الثلاثة عن طريق الجواد «سيمبول أوف أونور»، بفوزه بلقب بطولة «الوصل ستيكس» التي جرت في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، بقطعه خط نهاية السباق في زمن بلغ دقيقة وسبع ثوانٍ و93 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق 0.19 طول على أقرب ملاحقيه الجواد «ويست أكر» الذي حل ثانياً بقيادة فارسه ديلان ماكموناغل، بإشراف المدرب جورج سكوت.

وفي بقية النتائج، افتتح الجواد «هارت أوف أونر» لشركة «جيم وكلير المحدودة» بإشراف جيمي أوسبورن، وقيادة الفارس أدي دي فريز، أول الانتصارات، بفوزه بلقب سباق «مدينة دبي الملاحية» الذي جرى في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، محققاً زمناً بلغ دقيقة و37 ثانية، و55 جزءاً من الثانية. وتألق الجواد «برق الإمارات» لمالكه ومدربه إسماعيل محمد، بقيادة الفارس ساندرو بايفا، بفوزه بلقب الشوط الثالث (منطقة دبي للسيارات) المخصص لخيول فئة «التكافؤ»، قاطعاً مسار السباق الذي امتد لمسافة 1200 متر، بزمن بلغ دقيقة و12 ثانية، وثمانية أجزاء من الثانية.

وفاز الجواد «فايولنت جستس» لمالكه فابيهاف شاه، بإشراف المدرب دووج واطسون، وقيادة سام هيتشكوت، بلقب الشوط السادس (جافزا) لمسافة 2000 متر، بتسجيل البطل زمناً بلغ دقيقتين وأربع ثوانٍ، و84 جزءاً من الثانية.

واختتم «ثندرينغ» المملوك لـ«هورسيس أند بايرز»، بإشراف المدرب غوليرمو أريزوكوريتا، وقيادة الفارس فاكلاف جانساك، الحفل بفوزه بلقب الشوط الثامن (جافزا وان) لمسافة 2410 أمتار المخصص لخيول فئة التكافؤ، بعدما قطع خط النهاية في المركز الأول في زمن بلغ دقيقتين و28 ثانية، و14 جزءاً من الثانية.

«تولى» نجم السرعة

ظفر الجواد «تولى» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مايكل كوستا، بلقب بطولة السرعة «مجمع جافزا اللوجستي» التي جرت في الشوط السابع وامتدت لمسافة 1000 متر. ونجح الجواد «تولى»، بقيادة فارسه بن كوين، في قطع مسار السباق في زمن بلغ 56 ثانية، و55 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق كبير بلغ 2.75 طول على أقرب منافسيه الجواد «المزن» الذي حل ثانياً، بشعار مالكه ومدرّبه سالم الصابري، وبقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا.

. 1.87 مليون درهم جوائز الأمسية السابعة من «كرنفال سباقات دبي».