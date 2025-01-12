الشارقة يفرض «صدارة ثلاثية» في دوري السلة

تخطى فريق الشارقة حاجز الـ100 نقطة بفوزه على ضيفه الوحدة، بنتيجة 107-94، أول من أمس، في ختام الجولة الـ14 من الدور التمهيدي في دوري كرة السلة.

واستهلت الجولة مساء الخميس الماضي، بفوز صعب للنصر على ضيفه شباب الأهلي 81-80، وعودة البطائح بانتصار مستحق من ملعب الجزيرة (72-58)، وفوز الوصل على ضيفه الظفرة 71-58.

وفرض الشارقة نفسه شريكاً في صدارة الترتيب مع النصر وشباب الأهلي برصيد 24 نقطة لكل منها، بفارق نقطتين عن البطائح الرابع، وأدت خسارة الوحدة إلى بقائه في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصل (السادس)، وحافظ فريقا الظفرة والجزيرة على مركزيهما السابع والثامن برصيد 14 و12 نقطة على التوالي.

ويسدل الستار على الدور التمهيدي مساء الخميس المقبل بالجولة الـ11 المؤجلة التي تشهد لقاء قمة النصر ومضيفه الشارقة، على أن يحل شباب الأهلي ضيفاً على البطائح، ويستضيف الوصل فريق الجزيرة، ويتوجه الوحدة إلى صالة المعمورة للقاء صاحب الضيافة فريق الظفرة.