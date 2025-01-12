مدريد يطلب الثأر و«السوبر» من برشلونة الليلة

سيتمكن لاعبو ريال مدريد الإسباني من الثأر لخسارتهم القاسية أمام غريمهم برشلونة برباعية نظيفة، إذا تفادوا ارتكاب الأخطاء في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم، اليوم، في السعودية، بحسب مدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وكان برشلونة سحق ريال مدريد برباعية نظيفة في معقله سانتياغو برنابيو في أكتوبر الماضي في الدوري المحلي. وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي في جدة: «علينا التفكير في تلك المباراة بطبيعة الحال، لقد هزمونا، ولقد أجرينا تقييماً واضحاً لما حصل.. علينا تكرار الأشياء الجيدة، وتفادي ارتكاب الأخطاء». وأردف: «الكلاسيكو يحمل ضغوطاً إضافية عندما يكون نهائياً، لعبنا كثيراً ضد برشلونة، ومواجهتهم في مباراة نهائية تعطي نكهة إضافية».