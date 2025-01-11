«فيرست كونكويست» بطل الشوط الرئيس في الأمسية السابعة لـ«كرنفال سباقات دبي»

سطرت خيول فريق «غودولفين» العالمي بإشراف المدرب شارلي آبلبي، ثلاثة ألقاب من أصل الأشواط الثمانية، لسباق الأمسية السابعة من «كرنفال سباقات دبي»، الجمعة، على مضمار ميدان، بإجمالي جوائز بلغت 1.87 مليون درهم.

وتوج نجم فريق «غودولفين» الجواد «فيرست كونكويست» بقيادة الفارس ميكايل بارزالونا، بلقب الشوط الخامس والرئيس في الأمسية البالغ جوائزه 350 ألف درهم، بفوزه في بطولة «لورد تورث هاندي كاب»، بعدما قطع «فيرست كونكويست» خط نهاية مسار السباق الذي امتد لمسافة 1800 متر، بالمركز الأول محققاً زمناً بلغ دقيقة و46 ثانية و72 جزء من الثانية، بفارق 3.8 أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد «سي هيكتور» لمالكه مليح البسطي، وإشراف المدرب جيمي أوسبورن، وقيادة الفارس باتريك دوباس.

واستهل «كريتيف ستوري» أولى انتصارات فريق «غودولفين» بفوزه بلقب الشوط الثاني «مجمع الصناعات الوطنية» المخصص لفئة «التكافؤ» ومسافة 1400 متر، بعدما سجل زمن بلغ دقيقة و22 ثانية و68 جزء من الثانية، بفارق 1.6 أطوال عن الجواد «ذا كامدين كولت» الذي حل ثانياً بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس وليام بيوك.

وجاءت ثلاث انتصارات الشعار الأزرق الملكي مع الجواد «سيمبول أوف أونور» بفوزه بلقب بطولة «الوصل ستيكس» التي جرت في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، بقطعه خط نهاية السباق بزمن بلغ دقيقة وسبع ثواني و93 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق 0.19 طول عن أقرب ملاحقيه الجواد «ويست أكر» الذي حل ثانياً بقيادة فارسه ديلان ماكموناغل، وإشراف المدرب جورج سكوت.

وفي بقية النتائج، افتتح الجواد «هارت أوف أونر» لشركة «جيم وكلير المحدودة» وإشراف جيمي أوسبورن، وقيادة الفارس أدي دي فريز، أولى الانتصارات، بفوزه بلقب سباق «مدينة دبي الملاحية» الذي جرى في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، محققاً زمناً بلغ دقيقة و37 ثانية و55 جزء من الثانية.

وتألق الجواد «برق الإمارات» لمالكه ومدربه إسماعيل محمد، وقيادة الفارس ساندرو بايفا، بفوزه بلقب الشوط الثالث «منطقة دبي للسيارات» المخصص لخيول فئة «التكافؤ» قاطعاً مسار السباق الذي امتد لمسافة 1200 متر، بزمن بلغ دقيقة و12 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية.

وفاز الجواد «فايولنت جستس» لمالكه فابيهاف شاه، وإشراف المدرب دووج واطسون، وقيادة سام هيتشكوت، بلقب الشوط السادس «جافزا» لمسافة 2000 متر، بتسجيل البطل لزمن بلغ دقيقتين وأربع ثواني و84 جزء من الثانية.

واختتم «ثندرينغ» المملوك لـ «هورسيس أند بايرز»، وإشراف المدرب غوليرمو أريزوكوريتا، وقيادة الفارس فاكلاف جانساك، الحفل بفوز بلقب الشوط الثامن «جافزا وان» لمسافة 2410 امتار والمخصص لخيول فئة التكافؤ، بعدما قطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و28 ثانية و14 جزء من الثانية.



«تولى» نجم السرعة

ظفر الجواد «تولى» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، بلقب بطولة السرعة «مجمع جافزا اللوجستي» التي جرت في الشوط السابع وامتدت لمسافة 1000 متر.

ونجح الجواد «تولى» بقيادة فارسه بن كوين في قطع مسار السباق بزمن بلغ 56 ثانية و55 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق كبير بلغ 2.75 طول عن أقرب منافسيه الجواد «المزن» الذي حل ثانياً بشعار مالكه ومدربه سالم الصابري، وبقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا.