شباب الأهلي يهزم العين ويبصم على صدارة الدوري

اعتلى شباب الأهلي قمة دوري أدنوك للمحترفين، على واقع انتصاره على العين بهدف نظيف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة والتي أقيمت اليوم الجمعة على استاد هزاع بن زايد.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 29 نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة عن الشارقة الذي تراجع للمركز الثاني، فيما تجمد رصيد العين عند 19 نقطة متراجعا خطوة كبيرة عن صراع المنافسة على لقب الدوري بتواجده في المركز السادس.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب سردار آزمون في الدقيقة «34».