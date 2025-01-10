«ريمونتادا» مثيرة للنصر أمام كلباء.. والبطائح ينتعش بعد رحيل «توميتش»

قلب النصر تأخره أمام ضيفه كلباء بهدفين إلى الفوز 3-2 اليوم «الجمعة» في افتتاح المرحلة 12 من دوري أدنوك للمحترفين.

ونجح كلباء في التقدم بالهدف الأول عن طريق لاعبه الإيراني شهريار موغانلو، بعد تمريرة طولية ضربت دفاع النصر «11».

وعاد اللاعب ذاته ليُضيف الهدف الثاني لمصلحة الضيوف من متابعة لكرة مرتدة من حارس النصر من تسديدة مهدي قائدي «50».

وانتفض العميد، ليُسجل مروان أزرقان هدف تقليص الفارق، بعد تمريرة سحرية من عادل تاعرابت، وضعته في مواجهة مع الحارس، «58».

وتمكن علي مبخوت من ادراك التعادل، من صناعة موسى ندياي، ليُكملها بسهولة في الشباك، «84».

ونجح عثمان بوسعيد في ترجيح كافة العميد بتسجيل الهدف الثالث وهدف الفوز، من تسديدة رائعة من داخل الصندوق استقرت في مكان صعب على حارس كلباء، «90+1».

وفي المقابل، حصد البطائح ثلاث نقاط غالية من العروبة في أول ظهور له بعد رحيل مدربه الكرواتي غوران توميتش، وتولى المدرب محمد الرئيسي المسؤولية الفنية للراقي.

ويدين البطائح بهذا الانتصار إلى مهاجمه أناتولي أبانغ، والذي سجله عند الدقيقة 76 من ضربة مزدوجة.

وارتقى البطائح بهذا الفوز ثلاث مراكز دفعة في جدول الترتيب العام بعدما رفع رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز الـ11، في حين لازال العروبة يقبح في المركز الأخير بثلاث نقاط.