صدارة الشارقة سرّها «الدفاع».. وشباب الأهلي لا يعرف معنى الخسارة

استمرت الصدارة على حالها مع انتهاء الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إذ واصل الشارقة الحفاظ على المقدمة، رغم تعادله المثير خارج أرضه في مواجهة العين، بينما استفاد شباب الأهلي من تعثر «الملك» ليقلص الفارق معه إلى نقطتين، بعدما حسم «ديربي دبي» لمصلحته بالفوز على النصر.

وفي وقت عاد الوصل إلى سكة الانتصارات بسداسية نظيفة، مكّنت لاعبه الدولي فابيو ليما من الوصول إلى الهدف 170 في مسيرته، فإن بني ياس واصل التراجع، ودخل في «دوامة الشك» حول بقائه بين الكبار في الموسم المقبل.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز ثمانية مشاهد فنية لافتة خلال الجولة، على النحو الآتي:

سرّ صدارة الشارقة

على الرغم من تصدر فريق الشارقة جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، إلا أن تفوقه لا يعود إلى قوة خط هجومه الذي يُعد رابع أقوى خط هجومي في البطولة، وإنما بفضل صلابة دفاعه، إذ يتصدر الفريق قائمة الفرق الأقل استقبالاً للأهداف بتلقيه خمسة أهداف فقط.

وأظهر خط الدفاع تماسكاً رائعاً في مباراة القمة أمام العين، حيث نجح في تشتيت 23 كرة بأمان، ليحافظ «الملك» على شباكه نظيفة في سبع مباريات، ما يعزز صدارته البطولة.

حمدان البشر.. البديل الناجح

أثبت لاعب فريق خورفكان، حمدان البشر، أنه بديل ناجح بعدما سجل أسرع هدف من لاعب بديل هذا الموسم، إذ تمكن من هز الشباك بعد دقيقة واحدة و10 ثوانٍ فقط من مشاركته في مباراة بني ياس، وسجل هدفه الأول في الدقيقة 62 من كرة رأسية، وأضاف الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 84، ليكون سبباً رئيساً في فوز فريقه 5-2.

ليما يهدد رقم «الأسطورة»

أصبح مهاجم فريق الوصل، الدولي فابيو ليما، على بعد خمسة أهداف فقط لمعادلة رقم أسطورة «الإمبراطور» فهد خميس، الذي يمتلك من الأهداف 175 هدفاً في الدوري. وكانت الثنائية التي أحرزها ليما في شباك العروبة رفعت رصيده إلى 170 هدفاً، كما أنه أصبح أيضاً أكثر من سجّل أهدافاً بالقدم اليسرى في تاريخ دوري المحترفين (124 هدفاً).

18 هدفاً في 3 مباريات

شهدت اللقاءات الثلاثة التي اختتمت الجولة تسجيل 18 هدفاً، بواقع 6-صفر للوصل على العروبة، و5-2 لخورفكان أمام بني ياس، و4-1 للوحدة أمام دبا الحصن.

واللافت أن مجموع الحصيلة التهديفية هو أكبر من عدد أهداف عجمان (14 هدفاً)، بني ياس (13 هدفاً)، دبا الحصن (12 هدفاً)، البطائح (13 هدفاً)، والعروبة (7 أهداف).

دوامة الهبوط تجذب بني ياس

تسبب فريق بني ياس في قلق جماهيره بعد دخوله «دوامة الشك» بشكل واضح، لكن ذلك لا يبدو غريباً بالنظر إلى سلسلة النتائج التي حققها «السماوي»، إذ إنه لم يتذوق طعم الانتصار في ثماني مباريات متتالية، ويعود آخر انتصار له إلى 20 سبتمبر من العام الماضي، حينما تخطى وقتها منافسه عجمان 3-1، ومن بعدها تعادل في لقاءين وخسر في ستة.

رافل.. صنع في تركيا

أصبح مدافع فريق الجزيرة، رافل تاجير، أول لاعب تركي يسجل هدفاً في تاريخ دوري المحترفين، لينضم إلى قائمة اللاعبين الأجانب الذين نجحوا في هز الشباك خلال البطولة.

وسجل تاجير (21 عاماً) هدفه في شباك البطائح في الدقيقة 87، خلال انتصار «فخر أبوظبي» بنتيجة 3-صفر.

قائدي يواصل التوهج

واصل لاعب كلباء، الدولي الإيراني مهدي قائدي، تألقه، مؤكداً أنه كلمة السر في نتائج الفريق، إذ أسهم في الفوز على عجمان بصناعة الهدفين الأول والثاني، ليصل إلى أربع تمريرات حاسمة وثلاثة أهداف في آخر خمس مباريات.

وكانت صحيفة «ريكورد» البرتغالية أكدت أن قائدي محط أنظار أندية ريو آفي البرتغالي، ونوتينغهام فورست الإنجليزي، وأولمبياكوس اليوناني.

شباب الأهلي بلا خسارة

تجنب فريق شباب الأهلي الخسارة في أول 10 مباريات من الموسم (ثمانية انتصارات وتعادلان)، ليحقق بذلك إنجازاً غير مسبوق في تاريخه بالدوري، وتبقى له مباراة مؤجلة مع العين.

ويؤكد الفريق من خلال هذه البداية القوية أنه منافس حقيقي على لقب البطولة، كما أصبح أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف من الكرات الثابتة هذا الموسم، بتسجيل لاعبيه 11 هدفاً.

. 18 هدفاً تم تسجيلها في 3 مباريات، إذ فاز الوصل على العروبة 6-0، وخورفكان على بني ياس 5-2، والوحدة على دبا الحصن 4-1.