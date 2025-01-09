«أغلى صفقات الشارقة» شارك لمدة 38 دقيقة فقط في 11 مباراة

كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» من الموقع الرسمي لرابطة المحترفين بأن مهاجم الشارقة، الإسباني باكو ألكاسير، الذي يُعدّ أغلى صفقات الفريق في دوري أدنوك للمحترفين، عندما تم التعاقد معه في أغسطس 2022، وبلغت قيمته السوقية حينها تسعة ملايين يورو، شارك مع الفريق لمدة 38 دقيقة فقط خلال 11 مباراة خاضها «الملك» حتى الآن في الدوري.

ولعب ألكاسير بديلاً في ست مباريات من دون أن يسجل أي هدف، ولم يكن كذلك أساسياً حتى الآن في تشكيلة مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، علماً بأن «الملك» يتصدر حالياً ترتيب فرق الدوري برصيد 28 نقطة، ولم يخسر حتى الآن سوى في مباراة واحدة فقط أمام شباب الأهلي ضمن الجولة السادسة.

وشارك ألكاسير (31 عاماً) في الدقيقة (77) أمام الجزيرة في الجولة الثالثة للدوري، وأمام البطائح في الدقيقة (84) ضمن الجولة الرابعة، وأمام العروبة في الدقيقة (77) ضمن الجولة الخامسة، وأمام عجمان في الدقيقة (96) ضمن الجولة التاسعة، وأمام الوحدة في الدقيقة (92) ضمن الجولة العاشرة، وأمام العين في الدقيقة (86) ضمن الجولة الـ11.

وكان الشارقة قد تعاقد مع ألكاسير في أغسطس 2022 بعقد يمتد حينها لمدة ثلاث سنوات قادماً من نادي فياريال الإسباني.

وفي أول موسم له مع الشارقة 2022-2023، لعب ألكاسير 25 مباراة في الدوري من أصل 26 منها 20 أساسياً، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 1944 دقيقة.

وراهنت الأوساط الرياضية حينها بأن ألكاسير سيصبح هداف الدوري الإماراتي، لكن هذا لم يحدث، إذ أنهى اللاعب الموسم الأول له مع الشارقة بموسم 2022-2023 بحصيلة بلغت ثمانية أهداف فقط، فيما حصد لقب هدافي الدوري حينها لاعب العين لابا كودو بـ28 هدفاً.

وكان باكو ألكاسير قد عاد إلى صفوف الشارقة في بداية الموسم الكروي الحالي، بعدما شارك مع نادي الإمارات في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

يذكر أن ألكاسير كان يعاني في فترات سابقة كثرة الإصابات خصوصاً في 2018، وقد ذكر اللاعب في أحد التصريحات الصحافية التي نقلتها عنه الصحافة الإسبانية، أنه عانى كثيراً الإصابات.

من جهته، قال وكيل اللاعبين، وليد الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «إن ألكاسير لم يوفق مع نادي الشارقة، وكذلك مع فريق الإمارات الذي ذهب إليه في الموسم الماضي معاراً، وذلك لأسباب عدة، منها تقدمه في السن وانتهاء عطائه الكروي بعدما تخطى الـ30 عاماً، إلى جانب عدم تمكنه من التأقلم مع منظومة اللعب في الدوري الإماراتي».

وأضاف الشامسي: «ألكاسير جاء إلى الشارقة في غير وقته، نظراً لانتهاء عمره الكروي فضلاً عن أنه لعب في بيئة غير تلك التي اعتاد اللعب فيها، كما أنه ليس من نوعية اللاعبين الذين يصنعون الفارق كلاعب الشارقة الحالي كايو لوكاس، ولاعبي العين لابا كودجو وسفيان رحيمي، وإنما يعتمد على منظومة اللعب في الفريق، وعلى من يصنع له الأهداف للتسجيل، وأرى أن تميزه سابقاً في الدوري الإسباني جاء كون أن منظومة اللعب هناك تتماشى مع طريقة لعبه».

وتابع الشامسي: «ألكاسير لم يقدم العطاء المتوقع منه حتى في أول موسم مع نادي الشارقة، وبدا لاعباً عادياً جداً في الدوري الإماراتي، وتاريخياً فإن نادي الشارقة يعتمد في كثير من تعاقداته خلال مسيرته على لاعبين من المدرسة البرازيلية في كرة القدم التي نجحت كثيراً مع نادي الشارقة وكذلك على لاعبين من البرتغال وإيران الذين تألق منهم الكثير مع النادي وتركوا بصمة مميّزة».

وختم: «الشارقة لم يستفد من صفقة ألكاسير سواء من ناحية المردود الفني أو من الناحية التسويقية من خلال استغلال اسمه رغم أنه يُعدّ من أغلى الصفقات في الدوري الإماراتي».

وليد الشامسي:

. النادي لم يستفد من ألكاسير فنياً وتسويقياً حتى في أول موسم له، وبدا لاعباً عادياً.

. ألكاسير لم يتمكن من التأقلم مع منظومة اللعب في الدوري الإماراتي.