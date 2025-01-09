منتخب الجوجيتسو يشارك في 9 بطولات خارجية في 2025

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أمس، أجندة مشاركات المنتخب الوطني برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» في البطولات القارية والعالمية خلال عام 2025، وتضم قائمة المشاركات الخارجية تسع بطولات، في الفترة من فبراير حتى نوفمبر المقبلين.

وعلى الصعيد القاري، يستهل المنتخب مشاركاته مع بطولة آسيا للشباب في تايلاند من 13 إلى 15 فبراير المقبل، وتشمل الفئات العمرية تحت 14 و16 و18 عاماً. كما سيخوض بطولة آسيا التاسعة لفئتي الكبار وتحت 21 عاماً في الأردن من 23 إلى 25 مايو، حيث يتطلع أبطال الإمارات للحفاظ على تفوقهم القاري. ويشارك المنتخب يومي 24 و25 يوليو في بطولة غرب آسيا في البحرين، وتشمل فئات تحت 14 و16 و18 و21 عاماً، إضافة إلى فئة الكبار، فضلاً عن مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين من 22 إلى 31 أكتوبر، التي تشمل فئة تحت 18 عاماً.

ويستعد المنتخب أيضاً لمشاركاته الدولية في كل من بطولة باريس الجائزة الكبرى لفئة الكبار في فرنسا يومي 26 و27 أبريل، وبطولة الجائزة الكبرى للكبار بتايلاند من 19 إلى 21 يونيو 2025.

وعلى صعيد البطولات العالمية، ستكون دورة الألعاب العالمية - شينغدو 2025، التي تقام في الصين من 10 إلى 12 أغسطس، محطة بارزة أخرى لفئة الكبار، حيث يتطلّع المنتخب إلى تكرار إنجازه الاستثنائي في الدورة الماضية التي أقيمت في برمنغهام، ألاباما في الولايات المتحدة عام 2022، ونجح حينها في تحقيق 5 ميداليات ملونة، منها ذهبيتان تاريخيتان.

وتليها بطولة العالم في تايلاند من الأول إلى 15 نوفمبر، وتغطي جميع الفئات العمرية تحت 14 و16 و18 عاماً، إضافة إلى تحت 21 عاماً والكبار، وأخيراً تختتم الأجندة بدورة التضامن الإسلامي التي تستضيفها السعودية من 17 إلى 18 نوفمبر.