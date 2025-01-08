الوصل يستعد لتمديد عقد «ليما»

كشف مصدر مقرب من شركة كرة القدم في نادي الوصل، أن مسؤولي النادي بصدد الإعلان عن تمديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، فابيو ليما، في موعد بحدود الأسبوع المقبل، بعدما دخل اللاعب فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده اعتباراً من بداية الشهر الجاري.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن هناك اتفاقاً كاملاً بين إدارة النادي وفابيو ليما على مواصلة الارتباط في ما بينهما بعقد جديد، بعد وضع «الرتوش» الأخيرة الخاصة بصيغته، من دون الكشف عن مدة العقد الجديد.

وقضى فابيو ليما نحو 11 عاماً بقميص نادي الوصل، بعد أن انضم إليه في صيف 2014، إذ خاض معه 284 مباراة في بطولة الدوري، محرزاً 204 أهداف، ليُصبح ثاني الهدافين التاريخين للمسابقة بعد مهاجم النصر علي مبخوت، الذي يملك في رصيده 225 هدفاً.

وكان فابيو ليما قد تلقّى عرضين من ناديين أحدهما من داخل الدولة، والآخر من خارجها، بعدما دخل اللاعب في فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده، والتي تُعطيه الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر.

وأكد فابيو ليما أنه لا يشعر بالقلق من مسألة تجديد عقده مع نادي الوصل، مبدياً احترامه لأي قرار تتخذه الإدارة، سواء بالتمديد أو الاكتفاء بالفترة التي قضاها مع النادي.

وقال في تصريحات بعد مباراة العروبة الأخيرة في الدوري التي فاز بها الوصل 6-صفر: «ارتباطي بالوصل وبجماهيره ارتباط وطيد فقد عشت سنوات رائعة في النادي، وذكريات لا يُمكن أن تمحيها الأيام، أنا مدين للجميع هنا بأشياء ونجاحات حققناها معاً، ومستعد لتمديد عقدي مع النادي في أي وقت يرى المسؤولون أنه مناسب، ولو أصبح وجودي من غير فائدة داخل النادي وقرروا رحيلي سأوجه الشكر للجميع».

وأضاف: «أنا لا أفكر في أي أمور تخص مستقبلي، وأحرص في كل يوم لي داخل الوصل على القيام بواجباتي تجاه الفريق وجماهيره، والأمور الأخرى التي تحدث داخل النادي لا تشغل تفكيري إطلاقاً».

وأشار: «لدينا ارتباطات أهم من عقدي، هناك أكثر من بطولة ننافس عليها وسنقاتل من أجل الفوز فيها، وحتى بطولة الدوري التي ابتعدنا عنها بفارق بعض النقاط سنواصل بذل قصارى جهدنا للعودة إلى مكان الوصل الطبيعي في جدول الدوري».

وختم: «الفوز بسداسية على العروبة أمر يدعو إلى التفاؤل لدى جميع الوصلاوية، ويمنح الفريق المزيد من جرعات الثقة والتفاؤل بشأن المستقبل، وعلينا استثمار هذا الفوز بأفضل طريقة ممكنة في الارتباطات المقبلة».

فابيو ليما:

. مستعد لتمديد عقدي مع النادي في أي وقت.

. أنا لا أفكر في أي أمور تخص مستقبلي.

. الفوز بسداسية على العروبة أمر يدعو إلى التفاؤل.