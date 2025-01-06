مدربا كلباء وعجمان «غاضبان» ويهاجمان اللاعبين

انتقد مدربا كلباء وعجمان، الصربيان فوك راشوفيتش وغوران توفيدزيتش على التوالي أداء فريقيهما في المباراة التي أسفرت عن فوز كلباء 3-2، أمس الأحد، في الجولة الـ11 من دوري ادنوك للمحترفين، وذلك لأسباب مختلفة أبرزها تسجيل أهداف غير متوقعة وأخطاء فردية من اللاعبين، وتراجع المستوى، مشددان على ضرورة إتخاذ قرارات وإجراءات فنية لاحقة.

ويحتل كلباء المركز السابع على لائحة الدوري برصيد 17 نقطة، فيما بقي عجمان في المركز العاشر بـ10 نقاط.

واستغرب مدرب كلباء راشوفيتش تراجع أداء فريقه وتلقيه هدفين في الدقائق الأخيرة للمباراة على الرغم من أن عجمان لعب بـ10 لاعبين متأثراً بحالة طرد، وقال في مؤتمر صحافي: «قدمنا شوطا أول جيد، وكان بإمكاننا ان نحسم نتيجة الفوز بشكل مبكر لولا النقطة السلبية التي صادفتنا في الشوط الأول بعدم استغلال الفرص التي سنحت لنا».

وأضاف: «في الشوط الثاني لغاية طرد أحد لاعبي عجمان كان الفريق يلعب بشكل جيد وعندها خاض خصمنا المباراة بعشرة لاعبين لم نلعب جيداً.. أعرف ماذا يحتاج الفريق في الفترة المقبلة، وسيتخذ قريبا قرارات بهذا الشأن».

وختم: «الفوز كان مهما جدا بالحصول على نقاط ثلاث ثمينة اياً كانت طريقة الحصول عليها وابارك للجمهور استمتاعه بالأهداف الخمسة التي شهدتها المباراة».

وفي المقابل، أكد مدرب عجمان غوران توفيدزيتش أن «اللاعبين الذين لا يريدون اللعب ضمن منظومة عجمان ولا يريدون التضحية في الملعب لأجل الفريق لا يستحقون اللعب مع الفريق».

وأوضح: «اللعب البطيء الذي انتهجه لاعبو عجمان تسبب في الخسارة أمام كلباء وخصوصا في الشوط الأول للمباراة الذي استقبلنا فيه هدفين بدقائق قليلة، على الرغم من تحذيراتنا من الهجمات المرتدة التي يجيدها كلباء».

وتابع: «الفريق تحسن في الشوط الثاني وسيطر على مجريات المباراة وسجلنا هدفين ورغم ذلك أنا غير راضٍ عن النتيجة وهذا درس كبير لنا».