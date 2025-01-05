كأس الأبطال الفرنسية في الدوحة اليوم

يبحث باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم عن لقبه الأول هذا العام، عندما يواجه موناكو وصيفه الموسم الماضي في كأس الأبطال التي تقام على ملعب 974 المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة اليوم.

وفي وقت يسعى النادي الباريسي إلى تعزيز رقمه القياسي (12 لقباً)، يأمل موناكو إضافة لقب خامس.

وبينما كان من المفترض أن تقام المباراة في العاصمة الصينية بكين، احتفالاً بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والصين، قررت السلطات المحلية إلغاء اللقاء، على غرار ما حدث قبل عام عندما كان من المقرر إقامتها في تايلاند.