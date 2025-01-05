200 سباح في بطولة أكاديمية عجمان للسباحة

نظمت أكاديمية عجمان الرياضية البطولة الثالثة للسباحة التي أقيمت في مقر جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، بمشاركة أكثر من 200 سباح وبإدارة الحكم الدولي العام محمد فرج، الذي أدار فعاليات البطولة التي تقام بشكل دوري بهدف نشر اللعبة وزيادة قاعدة المشاركين في عجمان.

وكان نحو 900 سباح من 18 أكاديمية قد سجلوا حضورهم في النسختين الماضيتين للبطولة ضمن سلسلة بطولات الأكاديمية للأعمار بين سبعة أعوام و15 عاماً.

من جهته، قال الحكم الدولي محمد فرج، في تصريحات صحافية: «سعيد بالتواجد المستمر وسط السباحين الصغار، بهدف نشر اللعبة وتصحيح الأخطاء، ووضع أسس للسباحين لوضعهم في طريق المنافسة في البطولات».

وأضاف: «تعمل هذه البطولات على إكساب المشاركين الخبرات، وأدعو أولياء الأمور لضرورة الدفع بالأطفال في مثل هذه النوعية من بطولات السباحة».