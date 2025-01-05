صدارة الشارقة في اختبار العين.. و«ديربي متجدد» بين شباب الأهلي والنصر

يصطدم فريق الشارقة، متصدر دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بواحدة من أصعب العقبات عندما يحل ضيفاً على العين في الساعة 19:45 من مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الـ11.

ويعتلي «الملك» قمة الترتيب برصيد 27 نقطة جمعها من تسعة انتصارات، ويدرك لاعبوه بقيادة كايو لوكاس أن الانتصار على «الزعيم» سيعزز حظوظهم بصورة أكبر بالابتعاد في الصدارة، كما أنه سيمثّل دافعاً معنوياً بالنسبة لهم، لكونهم أبعدوا منافساً رئيساً من طريقهم.

وفي المقابل، يخوض العين، صاحب المركز الخامس برصيد 18 نقطة، اللقاء بعقلية الفوز فقط، إذ سيُبقي الانتصار على آماله في المنافسة ويمنع «المتصدر» من توسيع الفارق معه، خصوصاً أن لدى «الزعيم» مواجهة مؤجلة أمام شباب الأهلي، وسيعتمد الفريق كثيراً على قدرات نجمه سفيان رحيمي.

شباب الأهلي - النصر

ويستقبل شباب الأهلي في الساعة 16:55 على استاد راشد، جاره النصر في «ديربي دبي»، وذلك للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين بعد أن تواجها في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي ذهاباً وإياباً، وشهدت المباراتان 12 هدفاً، وصبت محصلتها الختامية في حصول «فرسان دبي» على بطاقة التأهل. ويخوض شباب الأهلي، (الوصيف) بـ23 نقطة، المواجهة وعينه على الانتصار فقط، لتقليص الفارق مع الشارقة إلى نقطة واحدة، وانتظار هدية من العين الذي يستقبل «الملك» في مباراة السهرة.

من جهته، يأمل «العميد»، الثالث بـ19 نقطة، أن يكون الرابح الأكبر من الجولة بأن يلحق الهزيمة بمضيفه، ويتلقى هدية «الزعيم» للإبقاء على حظوظه في المنافسة على اللقب.

كلباء - عجمان

ويمنّي فريق كلباء الذي يحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة، النفس بانطلاقة قوية في العام الجديد لتصحيح مساره في البطولة والاقتراب من المراكز الأربعة الأولى، لكنه سيتعين عليه أن يكون في قمة تركيزه حينما يستقبل في الساعة 19:45 ضيفه عجمان، صاحب المركز الـ10 برصيد 10 نقاط، والساعي إلى تحسين موقفه والابتعاد خطوة أكبر عن منطقة الخطر.

البطائح - الجزيرة

ويسعى فريق البطائح، صاحب المركز قبل الأخير برصيد خمس نقاط، إلى الابتعاد من دائرة الهبوط والعودة إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في آخر سبع مباريات، وتحديداً منذ سبتمبر الماضي، وذلك عندما يستقبل في الساعة 16:55 عصراً على استاد خالد بن محمد ضيفه الجزيرة، السادس برصيد 17 نقطة، والمنتشي بتأهله إلى نصف نهائي كأس الرابطة على حساب العين في «كلاسيكو أبوظبي» بركلات الترجيح.

. مواجهات مفصلية تحدد شكل المنافسة في الدوري اليوم.