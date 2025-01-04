تالاييتش: تنتظرنا مهمة صعبة أمام منافس قوي

قال مدرب البحرين، الكرواتي دراغان تالاييتش، إن فريقه تنتظره مهمة صعبة اليوم في نهائي «خليجي 26» أمام منتخب عمان الذي أطاح بالسعودية من البطولة. وأضاف في مؤتمر صحافي أمس: «أنا فخور بجميع اللاعبين وسعيد بالوصول للنهائي الذي سيكون صعباً جداً. نحترم منتخب عمان كثيراً. إنه منتخب يقدم كرة جميلة وهو فريق صعب وفاز على السعودية وبالتأكيد ستكون مباراة صعبة». وقال تالاييتش إن وصوله للنهائي جاء نتيجة العمل الجاد وجودة لاعبيه. وحول غياب اللاعب مهدي عبدالجبار للإيقاف عن المباراة النهائية، قال إنه حزين لهذا الأمر كثيراً «ليس لأنه غير قادر على إيجاد البديل، وإنما لأن عبدالجبار لاعب مهم وهو واحد من هذه المجموعة الرائعة».