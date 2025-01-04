جابر: هم يعرفوننا ونحن نعرفهم

قال مدرب منتخب عُمان رشيد جابر، إن التفاصيل الصغيرة ستحسم نتيجة المباراة النهائية لـ«خليجي 26» أمام البحرين اليوم.

وقال جابر في مؤتمر صحافي، أمس: «مواجهة مثل هذه تعتمد على التفاصيل الصغيرة لحسم المباراة. حضورنا الذهني والبدني والتركيز العالي سيكون حاسماً في تحقيق النتيجة الإيجابية في المباراة».

وأضاف أن منتخب البحرين منافس قوي ويملك عناصر جيدة يلعبون «كمنظومة، وهم يعرفوننا ونحن نعرفهم، وهم يعرفون كيف نلعب ونحن نعرف كيف يلعبون».

ورفض جابر الكشف عن خطته للمباراة، لكنه قال إن الفريق في حالة طيبة وأصبح على بعد خطوة من تحقيق إنجاز.

وقال جابر إن تحضيراته للقاء «تركّزت على التعافي والاستشفاء» لأن معظم مباريات البطولة كانت «مضغوطة»، مشيراً إلى أن استعداد فريقه «جيد» ويسعى لإنهاء البطولة «بشكل إيجابي». وأضاف أن فريقه سيحتاج للتركيز والحضور الذهني والرغبة في الفوز لحسم المواجهة.

وقال: «كان هدفنا أن نكون في المباراة النهائية وتحقق هذا الهدف.. والآن نتمنّى أن تتوج جهودنا بنتيجة إيجابية».