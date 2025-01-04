إعارة

يحاول نادٍ محترف استعادة لاعبه المعار لنادٍ آخر بعد تألقه مع الفريق الذي نجح في توظيفه بشكل مميز، لكن محاولته تبدو صعبة، بسبب رغبة اللاعب في الاستمرار مع فريقه الجديد.

دراسة

ينوي اتحاد لعبة فردية عمل دراسة معمقة بهدف تحديد نقاط القوة بعد سلسلة من الانتصارات الدولية والنتائج المميزة التي حققها لاعبوه في عام 2024 ووصفها بالاستثنائية.

«خليجي 26»

حرص مدرب وإداري في أحد أندية دوري الدرجة الأولى يطمح للصعود لدوري المحترفين، على متابعة لاعبي «خليجي 26»، بحثاً عن لاعبين يجيدان اللعب في مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيمن.

نجوم

اعتبر متابعون لـ«خليجي 26» أن البطولة افتقرت لبروز لاعبين موهوبين ونجوم للبطولة، كما كان ذلك سابقاً، مشيرين إلى أن السبب في ذلك يعود لضغط المباريات المحلية والدولية التي خاضوها.

توقعات

استبعد مدرب عربي قبل انطلاق «خليجي 26» ترشيح منتخبي البحرين وعمان للظهور بمستوى جيد، مبرراً ذلك بعدم قدرتهما على تقديم مستويات ثابتة، لكن توقعاته خابت بعد وصول المنتخبين إلى النهائي.

إعلام

وصف الإعلام العراقي النتائج التي حققها أسود الرافدين في خليجي الكويت بالأسوأ في تاريخ مشاركات المنتخب منذ عام 2005، وقد أسهمت في فقدانه اللقب وعدم تحقيق الفوز.

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