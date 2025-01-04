ميلوني من لاعب «مقيم» إلى صانع انتصارات الشارقة وأساسي في المنتخب

نجح لاعب الشارقة ماركوس ميلوني بفترة وجيزة في الانتقال من اللعب لدقائق معدودة ضمن «فئة المقيم» إلى أحد صناع انتصارات الفريق، ثم أساسي في صفوف المنتخب بعد حصوله على الجنسية الإماراتية أخيراً، وبات يمثل أيقونة محببة لدى جمهور الشارقة نظراً للمستوى الفني المتطور الذي ظل يقدمه، والإمكانات الفنية العالية التي يتميز بها، علماً أن اللاعب كان قد انتقل في سبتمبر 2019 إلى الشارقة قادماً من نادي بالميراس البرازيلي بعقد يمتد حينها إلى ثلاثة مواسم، ويستمر مع الفريق للموسم السادس على التوالي.

وبات ميلوني من الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها كل من مدرب الشارقة الروماني أولاريو كوزمين، ومدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو.

وحقق ميلوني (24 عاماً) حلمه باللعب في صفوف المنتخب الوطني، بعدما اختاره مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو لقائمة المنتخب في الفترة الأخيرة، وحجز مكانه ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب، بعدما أثبت جدارته بارتداء قميص «الأبيض» وشارك معه في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، كما تواجد مع «الأبيض» لأول مرة في كأس الخليج العربي خلال ظهوره بـ«خليجي 26» في الكويت.

وظهر ميلوني لأول مرة بقميص المنتخب لاعباً بديلاً في الدقيقة «76» خلال مباراة أمام كوريا الشمالية التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، فيما شارك أساسياً لأول مرة مع المنتخب خلال مباراته أمام أوزبكستان التي خسرها المنتخب بهدف نظيف، ضمن الجولة الرابعة، ليستمر تواجده بعدها أساسياً في جميع مباريات «الأبيض» الأخيرة أمام كل من قيرغيزستان وقطر في الجولتين الخامسة والسادسة، وكذلك في المباريات الثلاث للمنتخب في كأس الخليج 26 في الكويت أمام كل من قطر والكويت وعمان.

وأسهم ميلوني مع بقية زملائه في الفريق في النتائج الإيجابية التي ظل يحققها الشارقة في الفترة الماضية، وجعلته يتصدر بجدارة ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين، بجانب نجاحه أيضاً مع بقية زملائه اللاعبين في قيادة الفريق إلى التأهل لدور الـ16 في «دوري أبطال آسيا للأندية 2» بعد تصدر مجموعته بجدارة.

وشارك ميلوني مع الشارقة هذا الموسم في تسع مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، منها سبع ضمن التشكيلة الأساسية، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع الفريق 532 دقيقة.

وقامت شركة الشارقة لكرة القدم في نوفمبر 2023 بتجديد عقد ميلوني للاستمرار في صفوف الفريق حتى 2026، وذلك تقديراً للمستوى الفني المميز الذي ظل يقدمه مع الفريق، وقال ميلوني حينها معلقاً على خطوة النادي بتجديد عقده: «سعيد للغاية بالتواجد في نادي الشارقة وطموحي مع الفريق بلا حدود من أجل تقديم الأفضل، حققت مع الشارقة العديد من البطولات، ولعبت الكثير من المباريات الجيدة مع الفريق في المواسم السابقة، وسنواصل العمل من أجل التتويج بالبطولات».

ويعوّل الجمهور الشرقاوي على ميلوني وبقية عناصر الفريق في مواصلة تصدره لترتيب الدوري، والعودة إلى منصات التتويج باللقب.

خالد عبيد: ميلوني مدافع بإمكانه اللعب كجناح

قال مدير فريق كرة القدم بنادي النصر سابقاً والمحلل الفني خالد عبيد، إن «لاعب الشارقة ماركوس ميلوني يُعد إضافة كبيرة لفريقه وللمنتخب الوطني، بعد اختياره أخيراً من قبل مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو، وهو بمثابة الظهير العصري في كرة القدم، ويُعد قيمة فنية كبيرة في الملعب».

وأضاف خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «ميلوني يملك مواصفات فنية تمنحه الأفضلية على كل اللاعبين الذين يلعبون في مركزه في الملعب، وهو إلى جانب كونه مدافعاً فإن بإمكانه اللعب كجناح».