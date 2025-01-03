انطلاق دورة «الفيفا» لتطوير التحكيم

بدأت، أول من أمس، بمقر اتحاد الكرة في دبي الدورة التدريبية لتطوير حكام كرة القدم، التي ينظمها اتحاد الكرة، بالتعاون مع «الفيفا» من الأول إلى الخامس من يناير الجاري، بمشاركة 50 حكماً وحَكَمة.

وافتتح فعاليات الدورة رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، سالم علي الشامسي، الذي رحّب بالمحاضرين والمشاركين، وتحدّث عن أهمية الدورات والورش التي تُنظم بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي، لتطوير الجوانب الفنية والبدنية، والأمور المتعلقة ببروتوكول تقنية الفيديو، وتقام هذه الدورات خلال فترة توقف مسابقات أندية المحترفين والمسابقات المحلية بصفة عامة.

ويتضمن برنامج دورة «الفيفا» للحكام محاضرات نظرية وتحليل حالات تحكيمية، إضافة إلى مراجعة التعليمات التي يجب على طاقم المباراة اتباعها وتنفيذها حتى تتم إدارة المباريات بالشكل الأمثل، فيما يتضمن الجانب العملي إقامة مباريات مصغّرة بالاستعانة بلاعبين هواة، ويتم خلالها رصد الحالات التي تتطلب تدخل تقنية الفيديو، كما ستتم مناقشة ومراجعة كل القرارات التي تم اتخاذها في كل حالة.

ويقدّم المحاضرات ماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام في «الفيفا»، وكارلوس استاروزا المدير الفني للحكام، إضافة إلى محاضرين محليين من إدارة الحكام.