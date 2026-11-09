اشتباكات وتكسير كراسي وفوضى عارمة في اسطنبول بعد تتويج مراد علييف بلقب الملاكمة (فيديو)

تحولت احتفالات الملاكم الفرنسي مراد علييف بتتويجه بلقب المجلس العالمي للملاكمة الفضي في الوزن الثقيل، إلى مشاهد فوضوية في إسطنبول، بعدما تعرض لاعتداء جماعي عقب فوزه على التركي أوموت جاميكران بقرار إجماع الحكام.

وبدأت الاشتباكات عقب نهاية النزال، عندما وجه علييف إشارة مشينة للجماهير، ما أثار غضب الملاكم التركي ودفع عدداً من الحاضرين إلى اقتحام الحلبة، والاعتداء على البطل الفرنسي باللكمات، وسط تقارير عن ضربه بكرسي على رأسه.

🚨 İstanbul'da WBC Silver ağır sıklet kemeri için karşılaşan Umut Çamkıran ve Mourad Aliev'in maçında ortalık karıştı! Puanla kazanan Aliyev'in taraftarlara yaptığı hareket sonrası Türk taraftarlar ringe girerek Aliev'e SALDIRDI! ( 📽 Fight Club Türkiye / YouTube ) https://t.co/bhrs0xCmS4 — Fight Digitale (@fightdigitale) November 7, 2026

وامتدت الفوضى إلى خارج الحلبة، حيث تعرض علييف لمزيد من الاعتداءات أثناء محاولة إخراجه، في مشاهد ألقت بظلالها على انتصاره المهم، الذي ألحق بالملاكم التركي خسارته الأولى في مسيرته الاحترافية، بعدما دخل المواجهة بسجل خالٍ من الهزائم بلغ 25 انتصاراً.

وأدان المجلس العالمي للملاكمة الاعتداء، واصفاً المشاهد بأنها «عنف همجي»، مطالباً بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها.