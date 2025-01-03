وفاة أكبر بطلة أولمبية في العالم عن 103 أعوام

توفيت أكبر بطلة أولمبية في العالم، المجرية أغنيش كيليتي، عن 103 أعوام، في مستشفى بودابست بالعاصمة المجرية، وذلك وفقاً لما أفاد المتحدث باسمها تاماش روث، أمس.

ودخلت الفائزة بخمس ذهبيات أولمبية في الجمباز، أولاها في هلسنكي عام 1952، المستشفى، الأسبوع الماضي، بسبب التهاب رئوي، وذلك قبل أيام من إتمامها عامها الرابع بعد الـ100 الخميس المقبل.

وتُعد كيليتي لاعبة الجمباز الأكثر نجاحاً في المجر بتحقيقها 10 ميداليات أولمبية، بما فيها خمس ذهبيات، منها واحدة في أولمبياد هلسنكي 1952، وأربع في أولمبياد ملبورن 1956، علماً بأنها حققت هذا الإنجاز بعد تخطيها عامها الـ30 ضد منافسات أصغر منها بكثير.