«بصمة» كوزمين مع الشارقة تعزّز استمراره لفترة جديدة

شهدت مسيرة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة، خلال الفترة الماضية، تطوراً كبيراً على الصعيد الفني بقيادة المدرب الروماني كوزمين الملقب بـ«صائد البطولات»، الذي وضع من خلال بصمته الفنية، الفريق على المسار الصحيح، سواء على الصعيد المحلي أو الآسيوي ليتوّج ذلك بتصدره دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة العاشرة، إذ بات الشارقة مرشحاً بقوة للفوز بلقب الدوري هذا الموسم. وتعزز النتائج الإيجابية للمدرب الروماني كوزمين بقوة إمكانية تجديد النادي عقد المدرب الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، للاستمرار في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويملك الشارقة حتى الآن أقوى دفاع في الدوري، حيث استقبلت شباكه خمسة أهداف فقط في 10 مباريات، وسجل الفريق 24 هدفاً، فيما ينتظر الشارقة تحدياً قوياً للمحافظة على الصدارة في مباراة تجمعه مع العين، بعد غد، ضمن الجولة الـ11 في الدوري على استاد هزاع بن زايد في العين.

وإلى جانب بصمة كوزمين، برزت عوامل عدة في النتائج الإيجابية للشارقة، منها تألق عدد كبير من اللاعبين، خصوصاً كايو لوكاس الذي يتصدر قائمة هدافي الفريق برصيد ستة أهداف حتى الجولة العاشرة، إضافة إلى اللاعبين لوان بيريرا وماركوس مليوني وعثمان كامارا وفراس بالعربي وخالد الظنحاني، وغيرهم من نجوم الفريق الذين تألقوا على صعيد المشاركات المحلية ودوري أبطال آسيا للأندية 2.

وعلى صعيد الدوري، قاد كوزمين الشارقة للفوز في تسع مباريات من أصل 10، وخسر في مباراة واحدة فقط أمام شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة، حيث فاز الشارقة على دبا الحصن 4-1، وعلى اتحاد كلباء 1-صفر، وعلى الجزيرة 4-صفر، وعلى البطائح 2-صفر، وعلى العروبة 2-1، وعلى بني ياس 4-1، وعلى النصر 3-صفر، وعلى عجمان 1-صفر، وعلى الوحدة 2-صفر.

وعلى صعيد بطولة كأس المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، خاض الشارقة أربع مباريات فاز في ثلاث منها وخسر في واحدة فقط، أمام الوحدة في لقاء الذهاب، إذ فاز على خورفكان ذهاباً وإياباً، وعلى الوحدة في مباراة الإياب 4-2، وتأهل لملاقاة شباب الأهلي في الدور نصف النهائي من البطولة.

وخاض الشارقة في دوري أبطال آسيا 2، ست مباريات فاز في أربع وتعادل في مباراة واحدة وخسر في مثلها، وتأهل لدور الـ16، بعدما تصدر مجموعته التي ضمت إلى جانبه فرق الوحدات الأردني وسباهان الإيراني والاستقلال الطاجيكي.

كما قاد كوزمين الشارقة إلى ربع النهائي في كأس رئيس الدولة، بعدما فاز على النصر 2-صفر.

الحمادي: الملك في الطريق الصحيح رغم غياب المهاجم

قال المحلل الرياضي عادل الحمادي: «العلامة الفارقة في نجاح فريق الشارقة هذا الموسم، حتى الآن، هو مدرب الفريق كوزمين، ورغم أنه ليس لديه مهاجم صريح في الفريق فإنه تمكن من إيجاد الحلول والسير في الطريق الصحيح».

وأضاف: «بجانب أن دفاع الشارقة يُعد حالياً أقوى دفاع ضمن دوري المحترفين، فإن هناك تنوّعاً في عدد اللاعبين الذين يسجلون الأهداف، مثل كايو لوكاس وعثمان كامارا وفراس بالعربي، ولا يعتمد الفريق على لاعب واحد في التسجيل».