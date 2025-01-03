مواجهة تاريخية.. عمان والبحرين يلتقيان للمرة الأولى في نهائي كأس الخليج

ستكون مواجهة عُمان والبحرين، غداً، في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26»، المقامة حالياً في الكويت، هي الأولى التي يلتقيان فيها معاً في تلك المرحلة من البطولة في نهائي تاريخي وفريد.

وجاء تأهل عمان للمباراة النهائية على حساب المنتخب السعودية بالفوز عليه 2-1، في حين تغلبت البحرين على الكويت (البلد المُضيف) بهدف دون رد.

ويتفوق المنتخب العماني في عدد وصوله إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج مقارنة بنظيره البحريني، بالتأهل في خمس مناسبات سابقة، حيث حصل على اللقب في مناسبتين، وخسر في ثلاث، في حين تأهل المنتخب البحريني للنهائي في مناسبة واحدة فقط وظفر بها.

وبلغ منتخب عمان نهائي كأس الخليج للمرة الأولى في عام 2004، بقطر، مع تطبيق نظام المجموعات بشكل دائم للمرة الأولى، وخسر المباراة النهائية أمام أصحاب الأرض بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1.

بينما كانت المرة الثانية في نسخة 2007، التي أقيمت في الإمارات، وخسر أمام «الأبيض» الإماراتي صاحب الأرض بنتيجة صفر-1.

وتأهل المنتخب العماني إلى نهائي كأس الخليج العربي للمرة الثالثة التي أقيمت في عمان عام 2009، وفاز على المنتخب السعودي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، وهو اللقب الأول الذي يحصده المنتخب العماني في تاريخه بالبطولة.

وكان النهائي الرابع للمنتخب العماني في نسخة عام 2017 التي أقيمت في الكويت، وفاز بها منتخب عمان، بعد تغلبه في النهائي على «الأبيض» الإماراتي بركلات الترجيح.

بينما كان النهائي الخامس والأخير لمنتخب عمان في النسخة الماضية عام 2023، التي أقيمت في العراق، حيث خسر أمام أصحاب الأرض بنتيجة 2-3.

في المقابل، سجل المنتخب البحريني تأهلاً وحيداً إلى نهائي كأس الخليج العربي، خلال نسخة عام 2019 التي أقيمت في قطر، وتمكن الأحمر البحريني حينها من التتويج بلقبه الوحيد في البطولة، بعد الفوز على المنتخب السعودي بهدف دون رد.

والتقى المنتخبان في 22 مباراة ببطولات كأس الخليج، وفازت البحرين في ثماني مناسبات، مقابل خمس مرات لعمان، فيما حضر التعادل في تسع مناسبات.

وجاء التفوق في البدايات لمصلحة المنتخب البحريني اعتباراً من المواجهة الأولى بينهما على أرض الكويت في النسخة الثالثة، إذ فازت البحرين 4-صفر، ثم تجددت المواجهة بينهما في الدورة الرابعة، وفازت البحرين 1-صفر.

وتواصل تفوق المنتخب البحريني في الدورتين الخامسة والسادس، ففازت 3-1، و4-1، وتكررت المواجهة بين المنتخبين في النسخة السابعة، فاستمر التفوق بحريني بالفوز 1- صفر.

وحضر التعادل بينهما للمرة الأولى في الدورة الثامنة، إذ انتهت مواجهتهما بالتعادل السلبي، بينما استعادت البحرين تفوقها من جديد في النسخة التاسعة، وفازت بهدفين دون رد.

وخلال النسخة العاشرة، تعادل المنتخبان من دون أهداف، قبل أن تعود البحرين في النسخة 11 وتفوز بنتيجة 3- صفر.

وحضر التعادل بينهما في أربع نسخ متتالية من الدورة 12 وحتى الدورة 15، على واقع ثلاث مباريات انتهت بالتعادل 1-1، ومرة واحدة بنتيجة 2-2، بينما فازت البحرين في النسخة 16 بنتيجة 1- صفر.

وانقلب التفوق لمنتخب عمان، اعتباراً من النسخة 17، والذي لم يعرف فيه طعم الخسارة من البحرين.

وفاز منتخب عمان في ثلاث مواجهات متتالية، إذ تغلب في النسخة الـ17 على البحرين في الدور نصف النهائي، 3-2، وكرر فوزه في تلك المرحلة من البطولة في النسخة الـ18، ولكن بهدف دون رد.

وخلال «خليجي 19»، فازت عمان بهدفين دون رد، في حين تعادلا مرتين في الدورتين 20 و21، بنتيجة 1-1 وصفر-صفر، على التوالي.

ولم يلتقِ المنتخبان في «خليجي 22»، وعاد المنتخبان ليلتقيا مجدداً في النسخة 23 بالكويت، وفازت عمان بهدف دون رد، وبعدها تعادلا سلبياً في النسخة 24، فيما فازت عمان في آخر مواجهة بينهما في «خليجي 25» بثلاثية نظيفة.