ديربي دبي الشهير يخطف أضواء عودة الدوري

تعود عجلة دوري المحترفين للدوران من جديد بعد توقف دام 20 يوماً، بسبب المشاركة في بطولة كأس الخليج «خليجي 26» في الكويت، والتي ودّع فيها المنتخب الوطني البطولة من الدور الأول، لتُجري رابطة دوري المحترفين تعديلاً بسيطاً في مواعيد جدول المباريات، وتستأنف البطولة على مدار يومَي الأحد والإثنين الخامس والسادس من يناير، لتكملة ما تبقى من الدور الأول للبطولة الذي من المقرر أن ينتهي في 23 يناير، قبل بداية مباريات الدور الثاني.

وتشهد الجولة الـ11 مباراتين من العيار الثقيل في اليوم الأول من الجولة الأحد، حيث يتقابل شباب الأهلي مع النصر في ديربي دبي الشهير، عصراً، ويقام كلاسيكو العين والشارقة مساء في مباراتين من العيار الثقيل للمنافسة على صدارة جدول الترتيب الذي يوجد في مقدمته فريق الشارقة برصيد 27 نقطة بفارق أربع نقاط عن شباب الأهلي الوصيف، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام العين الخامس، برصيد 18 نقطة، بينما يبحث النصر عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام شباب الأهلي ليتمسك بمركزه الثالث في الترتيب.

وتبرز مواجهة شباب الأهلي والنصر، كونها الثالثة التي تجمع الفريقين في 12 يوماً فقط، بعد أن كانا قد تواجها في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأخرج الفرسان فريق النصر من الدور ربع النهائي للبطولة.

وتشهد مباريات اليوم الافتتاحي للجولة، الأحد، أيضاً، مواجهتي البطائح مع الجزيرة، وكلباء مع عجمان، على أن يسدل الستار على الجولة الإثنين بلقاء خورفكان مع بني ياس، والوحدة مع دبا الحصن، والوصل مع العروبة.

وأظهرت الجولات الـ10 الأولى من البطولة تفوق الشارقة وشباب الأهلي وابتعادهما في جدول الترتيب، خصوصاً فريق الشارقة الذي خسر ثلاث نقاط فقط، بينما خسر شباب الأهلي أربع نقاط، وكلاهما يوجد في الصدارة. وتحاول فرق النصر والوحدة والعين والجزيرة اللحاق بالمقدمة، خصوصاً أنها الأقرب إلى الوجود في مربع الكبار، والفرصة متاحة أمام الوحدة والجزيرة للتقدّم واستغلال مواجهتي القمة في هذه الجولة لتغيير مركزيهما في البطولة.

أما حامل اللقب فريق الوصل فيبحث خلال المباريات المقبلة عن تحسين موقفه في جدول الترتيب، بعد أن استقر في المركز الثامن برصيد 13 نقطة بفارق 14 نقطة كاملة عن المتصدر (الشارقة)، وهو ما أبعده بشكل كبير عن لقبه هذا الموسم، وإن كان هناك العديد من المباريات، إلا أن نتائج الإمبراطور في الجولات الأولى أظهرت ابتعاد الفريق عن المنافسة.

. الجولة الـ11 تشهد كلاسيكو من العيار الثقيل بين العين والشارقة.