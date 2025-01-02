موعد ثالث على التوالي بين النصر وشباب الأهلي الأحد المقبل

عاد فريق النصر إلى تدريباته اليومية بعد إجازة قصيرة حصل عليها اللاعبون، وذلك استعداداً لخوض مباراة شباب الأهلي في الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، الأحد المقبل.

وستكون المواجهة الثالثة على التوالي بين الفريقين، وذلك خلال 12 يوماً، إذ تقابلا ذهاباً وإياباً في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأسفرت المقابلتان عن صعود «فرسان دبي» إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه ذهاباً بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادلا في الإياب 5-5.

ويبحث شباب الأهلي في اللقاء الثالث الذي سيجمع الفريقين في استاد راشد عن مواصلة الانتصارات، ومحاولة اللحاق بفريق الشارقة «المتصدر»، والحفاظ على فارق الأربع نقاط، بينما يأمل النصر تحقيق الفوز، والاقتراب من شباب الأهلي، حيث يحتل «العميد» المركز الثالث برصيد 19 نقطة، متأخراً بفارق أربع نقاط عن «فرسان دبي».

وسيغيب عن صفوف النصر اللاعب أحمد جشك بسبب شروط إعارته من شباب الأهلي، إضافة إلى استمرار غياب سمير ميميسيفتش بداعي الإصابة، ما يجعل المدرب الهولندي وينفيرد شرودر أمام خيار الاعتماد على اللاعب الهولندي مروان أزرقان، الذي تألق أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، وأحرز هدفين عند اشتراكه بديلاً في الشوط الثاني.

وشهدت المباراة الماضية التي جمعت الفريقين إشادة كبيرة من مدربي الفريقين بأداء الفريق الآخر، حيث نجح النصر في تحويل تأخره 2-4 إلى التقدم بنتيجة 5-4 في أربع دقائق، وهما النتيجة والأداء اللذان جعلا جمهور «العميد» راضياً نوعاً ما عن الفريق، رغم حزنه على الخسارة والخروج من كأس الرابطة.

ويأمل النصر خلال الموسم الحالي المنافسة على لقبين، هما بطولة دوري أبطال الخليج للأندية التي صعد فيها إلى الدور نصف النهائي، والفوز بلقب السوبر الإماراتي القطري الذي يواجه فيه قطر القطري يوم 17 يناير المقبل.