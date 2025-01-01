صندوق ميسي العقاري يبدأ تداوله في إسبانيا

أطلق نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، صندوقاً استثمارياً عقارياً في السوق الإسبانية بسعر 57.4 يورو للسهم، ما يصل بقيمة الصندوق السوقية إلى 223 مليون يورو (232.12 مليون دولار).

وتولى ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي والمهاجم السابق لبرشلونة، رئاسة مجلس إدارة شركة إديفيثيو روستاور سوثيمي في الوثائق التي نشرتها «بورتفوليو ستوك إكستشينج» (بورصة المحافظ الاستثمارية)، وهي سوق بديلة أوروبية، تحت إشراف بنك إسبانيا (البنك المركزي الإسباني). وبحسب الوثائق، فإن شركة إديفيثيو روستاور سوثيمي تمتلك سبعة فنادق في إسبانيا واندورا، وثلاثة مساحات مكتبية، وخمس شقق، إضافة إلى شقق في لندن وباريس.