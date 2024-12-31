اليافعي يظفر ببطولة الإمارات لزوارق «الفورمولا 4»

اختتمت، أول من أمس، منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق «الفورمولا 4»، وبطولة الإمارات لـ«الفلاي بورد» التي أقيمت على كورنيش أبوظبي، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وحقق سالم اليافعي المركز الأول في بطولة «الفورمولا 4»، وحلّ عبيد مبارك ثانياً، وكلاهما من فريق مبارك مارين، فيما جاء خالد محمد الزرعوني من فريق الشارقة بالمركز الثالث.

أما بطولة «الفلاي بورد»، فشهدت فئة المبتدئين فوز المصري محمد بيبو بالمركز الأول، وحلّ الإماراتي فيصل الطنيجي ثانياً، ثم المصري محمد طارق مصطفى ثالثاً.

وفي فئة المحترفين، تصدر الكولومبي دانيال جويرا المنافسات وحقق المركز الأول، وتلاه الفرنسي جيفري كوزلا في المركز الثاني، وجاء الإماراتي أحمد المحرزي في المركز الثالث.

وتوج الفائزين رئيس لجنة المسابقات في النادي، سيف السويدي، ومدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة، ناصر الظاهري، فيما تم تكريم علياء فيروز تقديراً لمشاركتها في بطولة الإمارات لزوارق «الفورمولا 4» كونها أول إماراتية تشارك في هذه الفئة.