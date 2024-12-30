من هي الحكمة الإماراتية أمل جمال؟.. شاركت بإدارة مباراة بني ياس والوصل

سجلت الحكم الدولي المساعد في كرة القدم أمل جمال حضورها الأول في الموسم الحالي بعدما شاركت في إدارة مباراة الإياب بين بني ياس والوصل في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم).

وضم طاقم التحكيم أيضاً إلى جانب أمل جمال قضاة الملاعب: سلطان محمد صالح "حكم ساحة"، وخميس فيروز "مساعد ثاني" وعلى الزرعوني "حكم رابع".

وكانت أمل جمال قد ظهرت في الموسم الماضي خلال مباراة بني ياس وعجمان في الجولة الختامية لبطولة دوري أدنوك للمحترفين، وفي مباراة العين والبطائح بالجولة 25 في الموسم الماضي ضمن طاقم تحكيم نسائي بقيادة حكمة الساحة روضة المنصوري.

وتركت أمل جمال بصمة كبيرة في عالم التحكيم المحلي والدولي، بعد فترات قصيرة من دخولها هذا المجال، إذ حصلت على الاعتماد الدولي كحكمة في موسم 2020-2021.

من عائلة رياضية..

وتنتسب أمل جمال إلى عائلة كروية، إذ كان والدها لاعباً سابقاً وشقيقها هو محمد جمال، الذي سبق ولعب لأندية عدة في دوري أدنوك للمحترفين.

وسبق أن اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم الإماراتية الدولية أمل جمال ضمن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة منتخبي إسبانيا وإنجلترا، في نصف نهائي كأس العالم للناشئات تحت 17 سنة، في أكتوبر الماضي، وهي المباراة الرابعة التي تشارك في ادارتها بمونديال الناشئات.