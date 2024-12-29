الشارقة أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين

بلغ الشارقة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإماراتية (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، بتغلبه على ضيفه الوحدة 4-2 في مباراة الإياب، اليوم الأحد، معوضاً هزيمته في الذهاب 0-1.

وجاءت المباراة مثيرة في بدايتها، إذ حرمت تقنية الفيديو (الفار) التونسي فراس بالعربي دخول تاريخ باب كأس المحترفين، بعدما سجل أسرع أهداف المسابقة بعد مرور 36 ثانية، من متابعة لكرة مرتدة من حارس الوحدة أكملها في المرمى.

ولكن ابتسامة "الملك" لم تطل بعد أن تمكن لوان بيريرا من تسجيل هدف التقدم، من متابعة لركنية فراس بالعربي، وحولها برأسه في سقف المرمى "4".

ولعب حارس الشارقة دور البطولة، حينما تصدى لانفراد أوتيلي بعد عرضية ضربت دفاع الشارقة ليحافظ على تقدم فريقه في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن الشارقة من مضاعفة النتيجة بتسجيل الهدف الثاني إثر خطأ من جانب الحارس محمد الشامسي، وعلاء الدين زهير، ليستغله كايو لوكاس ويضع الكرة بسهولة في المرمى "52".

وعاد الأمل للوحدة الذي حصل على ضربة جزاء بعد تدخل شاهين عبدالرحمن ضد أركينوف، لينبري إليها عمر خريبين، ويُسجلها على طريقة "بانينكا" في الدقيقة "59".

وعاد الشارقة ليوسع الفارق من جديد بتسجيل الهدف الثالث من "نيران صديقة"، حينما حاول علاء الدين زهير إبعاد كرة من داخل الصندوق ليضعها في مكان صعب لم يتمكن معها أحمد نورالله والحارس من إبعاد الكرة "70".

واستقبل الشارقة هدية جديدة من دفاع الوحدة الذي سمح لكايو لوكاس بالمرور والتسديد من زاوية صعبة مضيفا الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه "77".