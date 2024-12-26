أخطاء الحمادي كلّفت «الأبيض» 10 نقاط في 2024

تصدر لاعب المنتخب الوطني، خليفة الحمادي، قائمة الأسماء الأكثر تداولاً في منصات التواصل الاجتماعي، أول من أمس، بعدما أسهم بشكل مباشر في خسارة «الأبيض» أمام الكويت بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي لكرة القدم، إذ ارتكب أخطاء دفاعية منحت «الأزرق» الفوز، في وقت كان اللاعب نفسه قد وقع في المحظور أيضاً في مباريات عدة، أدت إلى خسارة المنتخب 10 نقاط في مختلف البطولات خلال عام 2024.

ورغم أن الحمادي لا يتحمل بمفرده خسارة المباراة، خصوصاً أن زملاءه أهدروا فرصاً عدة سهلة أمام المرمى، إلى جانب حصول اللاعب أتون كوامي على البطاقة الحمراء بعد حصوله على إنذارين، لكن مدافع نادي الجزيرة أصبح الأكثر تداولاً من جانب المغردين على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي بعد مباراة الكويت.

وفي الوقت الذي سيطر المنتخب الوطني على وسط الملعب، واستحوذ على الكرة بنسبة 74%، مقابل 26% فقط للكويت، إلى جانب إحراز كايو كانيدو الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، أعاد خليفة الحمادي منتخب الكويت إلى أجواء اللقاء بتعثره في السيطرة على الكرة، ليحرز «الأزرق» هدف التعادل في الدقيقة 16، قبل أن يمرر الحمادي كرة ثانية بالخطأ إلى لاعب الكويت محمد دحام الذي أضاف الهدف الثاني في الوقت القاتل.

وأسهم خليفة الحمادي بشكل مباشر في خسارة منتخب الإمارات 10 نقاط في مختلف البطولات خلال العام الجاري، حيث شارك اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً مع الفريق في كأس أمم آسيا في يناير الماضي، وارتكب ركلة جزاء في مباراة «الأبيض» أمام المنتخب الفلسطيني في دور المجموعات، قبل أن يحصل على بطاقة حمراء، ليسهم في تعادل «الفدائي» بتلك المباراة 1-1.

أما في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فارتكب الحمادي ركلة جزاء في مباراة المنتخب الوطني وأوزبكستان، أحرز منها الأخير هدف الفوز في الدقيقة 76، ليتلقى الفريق خسارة مؤثرة في مشوار المنافسة على التأهل إلى المونديال.

في المقابل، أصبح خليفة الحمادي الأكثر صناعة للأهداف بشكل سلبي ضد فريقه في «خليجي 26»، حيث ارتكب ركلة جزاء في الجولة الأولى أمام قطر، أحرزها أكرم عفيف، قبل أن يرتكب خطأين أمام الكويت، أسهما في خسارة «الأبيض» للمباراة، ودخوله في حسابات معقدة للتأهل إلى نصف النهائي.

مشجعون: الحمادي لا يتحمل المسؤولية بمفرده

تباينت آراء متابعي حسابات «الإمارات اليوم» على منصات التواصل الاجتماعي، حول الأخطاء التي ارتكبها اللاعب خليفة الحمادي، إذ أبدى عدد من المتابعين تعاطفهم مع لاعب «الأبيض»، مؤكدين أنه لا يتحمل المسؤولية بمفرده، بينما أكد متابعون أن أخطاء الحمادي لم تكن أمام الكويت فقط، بل في معظم مبارياته في الفترة الماضية.

وقالت فاطمة راشد: «الخطأ من المدرب، كان يجب أن يقوم بتبديل خليفة الحمادي عقب الخطأ الذي أسفر عن دخول الهدف الأول في مرمى المنتخب»، ورد عليها المشجع الجزراوي مجدي العولقي، قائلاً: «ليس لديه بديل على مقاعد البدلاء».

وأكد المشجع بدر البلوشي أن خليفة الحمادي أصبح الاسم الأكثر تداولاً بعد المباراة بسبب الأخطاء التي ارتكبها.

أما المشجع عيسى فقال: «أتمنى من المدرب أن يضع خليفة الحمادي على مقاعد البدلاء في المباراة المقبلة، لأنه لا يصلح لخط الدفاع بعدما ارتكب أخطاء كارثية أسهمت في دخول مرمى الفريق هدفين»، وشدد خليل أبوإبراهيم على أنه: «أول ما شاهدت التشكيلة، تأكدت أن المنتخب لن يحقق الفوز، بينما خليفة الحمادي منح الكويت الانتصار على طبق من ذهب».

من جهته، قال المشجع الكويتي حجيج العنزي: «(هاردلك) لمنتخب الإمارات المرشح الأول للبطولة، إذ إن الاستحواذ كان بالكامل للفريق، ولكن الكويت حقق الانتصار، والأهم زيارتكم لنا، ووجودكم بين أهلكم وإخوانكم، والطرد غير صحيح».

. %74 نسبة استحواذ المنتخب على الكرة.

. %26 فقط نسبة استحواذ الكويت.