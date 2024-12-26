بطولة أبوظبي الكبرى للرماية تنطلق السبت

ينظم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع «مكتب الأسلحة والمواد الخطرة» بطولة «أبوظبي الكبرى للرماية» في الفترة من 28 ديسمبر الجاري إلى 19 يناير المقبل، بهدف دعم رياضة الرماية وتشجيع أفراد المجتمع على ممارستها بشكل مستمر. تقام البطولة برعاية سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاء ذلك عقب توقيع مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، محمد النيادي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، اتفاقية تعاون للإشراف على تنظيم بطولة «أبوظبي الكبرى للرماية»، أمس، في مكتب «الأسلحة والمواد الخطرة بأبوظبي»، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة لتعزيز ودعم مكانة الرماية كرياضة تراثية رائدة في الإمارات.

وذكر بيان صحافي أن منافسات البطولة تقام في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي، ونادي الظفرة للرماية بمدينة زايد، ونادي العين للفروسية والرماية والغولف، التي ستستقطب محبي الرماية من مختلف الفئات العمرية.