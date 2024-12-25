حسابات "الأبيض" تتعقد قبل مواجهة عُمان .. لا بديل غير الفوز

أدخل المنتخب الوطني لكرة القدم، نفسه في حسابات مُعقدة قبل جولة الختام من كأس خليجي 26، أمام عُمان والمقررة الجمعة المقبل.

وبات لزاما على الأبيض تحقيق الفوز على عُمان ليتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد أربعة نقاط، ليصعد بفارق المواجهات المباشرة عن الأحمر العُماني دون الانتظار لنتيجة مباراة الكويت مع قطر، والتي ستقام في نفس التوقيت.

وعقد دفاع المنتخب الوطني الأمور كثيرا أمام الكويت على الرغم من الأفضلية التي كان عليها الأبيض وفق الأرقام والاحصائيات، بعدما بلغت نسبة استحواذه على الكرة 74%، مقابل 26% فقط للفريق الكويتي، كما هدد مرمى الأزرق في تسع مناسبات مقابل مناسبتين فقط.

ولم يكن المدافع خليفة الحمادي في أفضل أحواله الفنية وغاب عنه التركيز، وأهدى الفريق الكويتي الفرصتين اللتان سجلا منهما هدفي الفوز، رغم أن خطورة الأزرق لم تظهر طوال المباراة.

ولم يكن الحمادي هو نقطة الضعف الوحيد في تشكيلة المنتخب الوطني، بل انضم إليه كوامي والذي تحصل على بطاقتين صفراويتين ليُستبعد من المباراة في وقت قاتل، ليستقبل بعدها الهدف الثاني الذي سجله المنتخب الكويتي.

كما ظهر خط الهجوم بصورة أقل من المتوقع ولم يترجموا الأفضلية التي كان عليها الفريق الوطني طوال شوطي المباراة، وأضاع كلا من كايو وبرونو أوليفيرا ويحي الغساني، فرصا بالجملة كانت كفيلة بتجنب السيناريو المُخيف الذي انتهت عليه المباراة.

في المقابل حقق المنتخب العماني الأول لكرة القدم انتصارًا غاب أكثر من 15 عامًا أمام نظيره القطري بعد أن حوّل تأخره بهدف أمامه إلى فوز «2-1»، على ملعب جابر المبارك، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة «خليجي 26» بالكويت.

ولم يُحقق الأحمر الفوز على العنابي منذ 14 يناير 2009 حينما فاز بهدف عماد الحوسني في نصف نهائي «خليجي 19»، قبل أن يتابع مسيرته الناجحة ويتوج باللقب.

وبعد الانتصار الأخير للعمانيين، تقابل المنتخبان 5 مرات في مختلف المسابقات منها اثنتان في كأس الخليج، وانتهت جميعًا بفوز القطريين، وآخرها بنتيجة 2-1 في كأس العرب 2021.