عجمان يُلاقي الأخدود السعودي ودياً في دبي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي عجمان مباراة ودية، بعد غدٍ، أمام الأخدود السعودي، الذي يقيم معسكراً تحضيرياً في دبي، ضمن استعدادات البرتقالي للقاء اتحاد كلباء في السادس من يناير المقبل، مع استئناف بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

وقال مدير الفريق محمد حسين، لـ«الإمارات اليوم»، إن المدرب الصربي، غوران، قرر الاكتفاء بمباراة ودية واحدة خلال فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري، للتركيز بشكل أكبر على الجوانب البدنية والفنية للفريق خلال التدريبات التي تُجرى بشكل يومي على ملعب استاد راشد بن سعيد في عجمان، لتجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة، أو الذين لم يُشاركوا بشكل دائم في مباريات الدوري.

ونفى محمد حسين وجود أي مفاوضات من جانب النادي مع أي لاعبين جدد خلال الفترة الحالية لدعم صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال: «لم يتم فتح هذا الملف بشكل رسمي ما بين المدرب والإدارة، لكن بشكل عام ما فيه مصلحة الفريق سيتم اتخاذه».