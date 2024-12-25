مدرب اليمن: الأخضر السعودي «وحش مجروح»

قال مدرب منتخب اليمن نورالدين ولد علي، إن فريقه يجب أن يتحلى بالحذر في مواجهة السعودية اليوم، وذلك بعدما وصف المنتخب المنافس بـ«الوحش المجروح» بعد خسارته أمام البحرين في الجولة الأولى.

وخسرت السعودية التي تستضيف كأس العالم 2034، وشاركت في النسخة الأخيرة 2022 في قطر، 3-2 أمام البحرين في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.

وقال المدرب الجزائري في مؤتمر صحافي، أمس «يجب أن نتوخى الحذر أمام الوحش المجروح (المنتخب السعودي). إنه فريق كبير ومر بمراحل صعبة ويسعى لتجاوزها».

وأضاف أن مواجهة اليمن لمنتخبات قوية يمنحه القوة مع ضرورة استثمار الأداء الجيد أمام العراق في الجولة الأولى رغم الخسارة، عن طريق مواصلة الأداء نفسه أمام السعودية.